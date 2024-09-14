В крупных российских компаниях растет спрос на продакт-менеджеров

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Продакт-менеджер считается одной из самых востребованных на сегодняшний день профессий. Но в этой сфере спрос у компаний пока сильно превышает предложение.Причины, по словам экспертов, хорошо известны — кадровый дефицит во всех сферах в целом, а также «отставание традиционного образования». Проще говоря, эта сфера остаётся для многих непонятной, в том числе для молодых людей.Поэтому игроки рынка вкладываются в обучение кадров, проводят отбор кандидатов, предлагают решать задачи на примере реальных кейсов, а лучших из них обещают принимать в команду с официальным трудоустройством. Так, например, в Авито в прошлом году более 500 человек решили отборочный кейс. «Нанимающие менеджеры Авито получили 150 резюме, а 35 продактов присоединились к команде», — говорит Татьяна Семина, руководитель направления по найму молодежи в Авито.Сейчас платформа объявила о новой волне программы для поиска и развития продакт-менеджеров Avito Product Bootcamp. В компании отмечают, что участники проекта на протяжении 9 месяцев смогут развивать навыки в работе над реальными продуктами. Курировать их будут наставники. При этом, как утверждают в компании, участники будут получать рыночную зарплату.Сообщается, что регистрация на отбор открыта до 22 сентября. «Кандидатам необходимо решить кейс, а затем оценить работы других участников. На основе оценок будет отобрано 100 человек, из которых специалисты Авито выберут кандидатов для дальнейшего собеседования с HR-менеджером и руководителем команды», — рассказали о деталях отбора в компании.Финалистов, как отмечается, пригласят на полноценную работу в роли junior продакт-менеджера.В целом продакт-менеджер отвечает за создание и вывод на рынок нового продукта. Такие специалисты особенно востребованы у быстро растущих компаний, которые развиваются в самых различных направлениях (например, в сфере услуг, авто, недвижимости и т.п.), отмечают участники рынка.