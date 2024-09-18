Уральский Россельхознадзор не дал отправить на экспорт заражённый вредителями пиломатериал





– рассказали Вечерним ведомостям в ведомстве. «В партии пиломатериала обрезного из древесины хвойных пород в количестве 50 кубометров, подготовленных к отгрузке в Республику Кыргызстан, обнаружен карантинный вредитель леса – большой чёрный еловый усач. Этот факт удостоверен лабораторным заключением, изготовленным в Екатеринбургском филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ"»»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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При проверке пиломатериала индивидуального предприниматели из Пышминского района Свердловской области, который он планировал отправить на экспорт, в лесопродукции специалистами Уральского Россельхознадзора обнаружился вредитель.Согласно решению Совета ЕАЭС от 30 ноября 2016 года № 158 «Об утверждении единого перечня карантинных объектов Евразийского экономического союза» большой чёрный еловый усач считается карантинным объектом, в связи с чем индивидуальному предпринимателю было отказано в выдаче фитосанитарного сертификата. Вместо него специалисты выдали предостережение о недопустимости нарушений.