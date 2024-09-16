По трассе Екатеринбург – Тюмень катил на грузовике пьяный водитель

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Накануне, вечером 18 сентября, на автотрассе, тянущейся между Екатеринбургом и Тюменью, создавал опасность для участников движения водитель грузовика. Опасность заключалась в том, что за руль он сел, находясь в нетрезвом состоянии и, значит, в любую секунду мог устроить ДТП.К счастью, наряд ДПС Госавтоинспекции Заречный вовремя заподозрили неладное и отстранили пьяного водителя от управления «Газелью Некст», за рулём которой он сидел. И обратно за руль его уже не пустили. Грузовичок отправили на специализированную стоянку, а его «рулевого» привлекли к административной ответственности.Сообщается, что отстранённому от вождения грузовика мужчина 51 год. Вполне вероятно, что его не только оштрафуют за это серьёзное нарушение правил дорожного движения, но и лишат прав на пару лет. По крайней мере, закон позволяет наказать его такими мерами.