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После нагоняя от прокуратуры в Белоярском районе убрали свалку у кладбища
Фото: прокуратура Свердловской области
Белоярская администрация после нагоняя от прокуратуры заключила контракт на ликвидацию свалки вблизи кладбища в селе Бруснятское.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в прошлом году Бруснятская сельская управа уже убирала свалку в пределах, доведённых администрацией муниципалитета денежных лимитов, но, судя по всему, убрать всё денег не хватило. Площадь неубранной от отходов территории осталась в пределах порядка 2,5 тысячи квадратных метров.
В связи с этим Белоярская межрайонная прокуратура внесла главе Белоярского городского округа внесла представление, после которого муниципалитет всё же убрал свалку.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в прошлом году Бруснятская сельская управа уже убирала свалку в пределах, доведённых администрацией муниципалитета денежных лимитов, но, судя по всему, убрать всё денег не хватило. Площадь неубранной от отходов территории осталась в пределах порядка 2,5 тысячи квадратных метров.
В связи с этим Белоярская межрайонная прокуратура внесла главе Белоярского городского округа внесла представление, после которого муниципалитет всё же убрал свалку.
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