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На полмиллиона рублей в Серове оштрафовали компанию за организацию детского отдыха в тайне от ведомств
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Серове компанию, организовывающую отдых для детей в формате «дневного лагеря», оштрафовали на полмиллиона рублей из-за непредставленной ведомствам информации.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ООО «Контраст» организовывала отдых детей с дневным пребыванием в шесть смен продолжительностью десять дней. Сам отдых представлял собой организацию досуга на детских площадках и питание в одном из местных кафе.
Согласно статье 11 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» организации обязаны предоставлять сведения о своей деятельности в уполномоченный орган для включения в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. В данном случае информация о детских площадках, досуг на которых предлагала ООО «Контраст», должна была быть в реестре свердловского Минобразования, но её там не было. Кроме этого, организация не уведомляла о своей затее органы государственного пожарного, а также санитарно-эпидемиологического надзора.
Суд согласился с позицией прокуратуры и оштрафовал организацию на 500 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ООО «Контраст» организовывала отдых детей с дневным пребыванием в шесть смен продолжительностью десять дней. Сам отдых представлял собой организацию досуга на детских площадках и питание в одном из местных кафе.
Согласно статье 11 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» организации обязаны предоставлять сведения о своей деятельности в уполномоченный орган для включения в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. В данном случае информация о детских площадках, досуг на которых предлагала ООО «Контраст», должна была быть в реестре свердловского Минобразования, но её там не было. Кроме этого, организация не уведомляла о своей затее органы государственного пожарного, а также санитарно-эпидемиологического надзора.
«В этой связи Серовская городская прокуратура в отношении ООО "Контраст" возбудила административное дело по статье 14.65 КоАП РФ – нарушение законодательства, выразившееся в предоставлении организацией, не включенной в реестр, услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей»,
– сообщили в прокуратуре.
Суд согласился с позицией прокуратуры и оштрафовал организацию на 500 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.
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