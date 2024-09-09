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В Подмосковье мигрантам запретят продавать уличную еду и алкоголь

13.25 Вторник, 17 сентября 2024
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Подмосковье с 2025 года вводят ограничения на работу мигрантов.

Так, с 1 января начнет действовать запрет на привлечение иностранной рабочей силы по патентам в сферах торговли алкоголем и табаком, уличного питания в нестационарных торговых объектах, социальных услуг, а также спорте, культуре, досуге, здравоохранении и образовании.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В правительстве региона утверждают, что за три года в Подмосковье «существенно выросли жалобы в торговле, связанные с иностранной рабочей силой».

«Сейчас в Подмосковье существует допустимое ограничение (15%) на ее (иностранной рабочей силы — прим. ред.) привлечение в розничных магазинах, торгующих алкоголем, пивом и табаком. Мы хотели бы присоединиться к 22 регионам, которые ввели в них полный запрет на работу по патентам», — заявила зампред правительства региона Наталия Масленкина.

В правительстве добавили, что с июля по итогам рейдов привлечены к ответственности 153 иностранных гражданина, 92 работодателя будут оштрафованы.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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