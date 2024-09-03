Возрастное ограничение 18+
После двух запросов екатеринбургского журналиста ВС РФ «дереабилитировал» японского генерала
При этом само уголовное дело до сих пор засекречено...
Коллаж: Вечерние ведомости
С недавних пор 3 сентября в России официально отмечается как День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны – соответствующий федеральный закон был принят в июне 2023 года.
В последние годы в общественном поле значительно актуализировался вопрос, связанный с оценкой событий Второй мировой войны. Актуализировался также и вопрос с оценкой политических репрессий советского периода — так, в июне 2024 года было издано распоряжение правительства № 1564-р, которым внесены изменения в Концепцию государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий.
В эту логику вписывается и то решение российских властей, о котором узнали Вечерние ведомости — отмена реабилитации японского генерала, участника Второй мировой войны Тоитиро (в российских официальных документах его имя пишется как Тоичиро) Минэки.
Тоитиро Минэки родился в 1894 году в префектуре Ниигата. В 1916 году окончил Военную академию Императорской армии Японии. В августе 1920 года Минэки участвовал в военной интервенции западных держав в Сибири и на Дальнем Востоке, когда помимо Японии на стороне Белого движения против Красной Армии воевали экспедиционные корпуса Великобритании, Италии, Канады и США (в самой Японии эту интервенцию называют «Сибирской экспедицией»). Воевал в России до июля 1921 года.
В 1941 году, уже во время Второй мировой войны Тоитиро Минэки получил известность как командир «отряда Хоккай» или «отряда Северных морей». Этот отряд занял острова Атту и Кыска Алеутского архипелага (США), однако летом 1943 года оказался отрезанным американскими войсками от снабжения. В конце июля — начале августе 1943 года «гарнизон Хоккай» вместе с Минэки в условиях густого тумана был полностью эвакуирован с Кыски на остров Парамушир (север Курильских островов, тогда принадлежал Японии), оставшись незамеченным для авиации и флота США, что в японской историографии получило название «Чудо Кыска».
1 октября 1943 года Тоитиро Минэки принял командование пехотной группой 7-й пехотной дивизии на Карафуто — так японцы называли остров Сахалин. 1 марта 1945 года Мэнэки присвоили звание генерал-лейтенанта, а 19 марта он принял командование 88-й пехотной дивизией, противостоявшей советским войскам во время Южно-Сахалинской операции. 8 августа 1945 года СССР объявил Японии войну, а 25 августа вместе со своими войсками Минэки сдался в плен, в котором пробыл до 1950 года.
В отношении японских военнопленных по факту совершения ими военных преступлений в СССР было проведено расследование. Обвиняемые японцы совершали преступления на территории входивших на тот момент в состав Японии Южного Сахалина и Кореи, а также на оккупированной японцами территории Китая. В последнем от рук японцев погибло наибольшее количество жертв, причём мирного населения. По оценкам западных историков, в годы Второй мировой войны в Китае было убито 16 миллионов мирных жителей, и подавляющее большинство именно от рук японцев. Китайское государственное информагентство Синьхуа в 2010-х годах предоставило другие подсчёты, согласно которым число военных и гражданских жертв в Китае составило 35 миллионов человек, из которых 21 миллион погибли.
Печально известен 731-й отряд Императорской армии Японии, в котором разрабатывали бактериологическое оружие. «Лаборатории смерти» находились рядом с Харбином на северо-востоке Китая, где в те годы проживали десятки тысяч русских, эмигрировавших ещё в годы Гражданской войны. Ещё сотни либо даже тысячи уже советских граждан оказались в руках японцев после боёв на Халхин-Голе.
Были советские граждане и среди жертв японских военных преступлений, на них испытывали бактериологическое оружие.
Наиболее известным процессом над японскими военнопленными был Хабаровский процесс в декабре 1949 года, на котором осудили группу 12 японских военнослужащих (включая генералов), причастных к разработке и испытанию на людях бактериологического оружия. Были и менее известные суды в отношении японских военнопленных.
Всего в СССР были осуждены около полутора тысяч японских военнопленных. Еще около тысячи японских военнопленных, которые совершили преступления против китайского народа, были переданы властям Китайской народной республики. Осуждённые за военные преступления составляли незначительную часть от общего числа японских военнопленных, которых насчитывалось более полумиллиона (большинство из них было репатриировано в Японию к 1950 году).
Дела японских военнопленных в СССР рассматривали военные трибуналы, подсудимые имели право на защиту и могли подавать кассационные жалобы на приговор.
Одним из осуждённых японских военнопленных стал генерал Тоитиро Минэки. Приговором военного трибунала Приморского военного округа от 24 июня 1950 года он был приговорён к расстрелу с конфискацией имущества. За что именно получил высшую меру наказания генерал Минэки, обществу неизвестно, как неизвестно и то, причастен ли он к испытаниям биологического оружия — материалы дела против Минэки находятся под грифом «совершенно секретно».
Военная коллегия Верховного суда СССР утвердила смертный приговор, отклонив кассационную жалобу генерала. Однако Президиум Верховного Совета СССР заменил Минэки расстрел на 20 лет исправительно-трудовых лагерей.
После смерти Сталина начались процессы по восстановлению дипломатических отношений с бывшими врагами — в 1955 году были установлены дипломатические отношения с ФРГ, а в 1956 восстановлены дипломатические отношения с Японией.
Декларация о восстановлении двусторонних отношений предусматривала, что все осуждённые в СССР японские граждане должны быть освобождены и репатриированы в Японию. В 1956 году осуждённые японские военнопленные (в том числе Минэки) были репатриированы в Японию. Минэки, согласно данным японской Википедии, прожил на родине до 1980 года, скончавшись в возрасте 86 лет.
В 1991 году был принят закон «О реабилитации жертв политических репрессий». В 1992 году в России прокуратура стала пересматривать дела осуждённых военных преступников, многих из них реабилитировали. Некоторые юристы ставят под сомнение законность такой реабилитации — поскольку прокуратура, не являясь судебным органом, отменяла приговоры суда и прекращала дела без обращения в суд. Так или иначе тысячи иностранных военнопленных были посмертно реабилитированы прокуратурой и признаны жертвами политических репрессий по закону 1991 года. Причём инициатива в проверке уголовного дела могла принадлежать не только родственникам осуждённого, но и любой общественной организации.
Одним из таких реабилитированных стал скончавшийся к тому времени Минэки. 3 ноября 1997 года военный прокурор Дальневосточного военного округа утвердил заключение о том, что Минэки привлечён к ответственности по политическим мотивам, и приговор в отношении генерала был отменен. Минэки стал с юридической точки зрения такой же жертвой политических репрессий, как, например, советский гражданин, осуждённый за анекдот про Сталина. Формально закон 1991 года обязывал увековечивать в том числе память Минэки. При этом материалы дела в отношении Минэки до сих пор засекречены.
В 2021 году екатеринбургский журналист, историк по образованию Иван Абатуров обратился в Главную военную прокуратуру с предложением отменить решение о реабилитации Минэки. Однако в феврале 2021 года военная прокуратура сообщила, что Минэки, безусловно, является жертвой политических репрессий. Прокуратура мотивировала это тем, что преступления, вменённые Минэки, совершались не на территории СССР, а на территориях Китая и принадлежавшего Японии Сахалина, причём совершались в довоенное время. Вследствие этого Минэки незаконно судили по законам СССР (уголовному кодексу РСФСР), объяснила прокуратура.
Не согласившись с ответом, Абатуров вновь направил обращение в прокуратуру, с аргументированными возражениями.
В новом ответе прокуратуры, полученном в сентябре 2021 года, в отличие от первого ответа, прокурор раскрыл номера статей, по которыми судили и признали виновными Минэки (изначально сообщалось лишь о том, что генерал японской армии «признан виновным в совершении ряда контрреволюционных преступлений»).
Однако в вопросе реабилитации Минэки прокуратура продолжила стоять на своём. Военная прокуратура Восточного военного округа категорически отвергла доводы екатеринбургского историка и заявила, что они ошибочны, поскольку Абатуров не знаком с материалами дела, имеющего гриф секретности:
Надзорное ведомство заявило, что Минэки осуждён «исключительно по политическим мотивам».
Военная прокуратура заявила, что отсутствуют какие-либо основания опротестовывать судебные решения в отношении Минэки.
Однако в ноябре 2022 года неожиданно в Верховный суд Российской Федерации поступило заключение Главного военного прокурора Российской Федерации в отношении Минэки.
В закрытом судебном заседании данное заключение было рассмотрено Судебной коллегией по делам военнослужащих, которая своим Определением признала Минэки не подлежащим реабилитации. Так указано в ответе судьи Верховного суда Российской Федерации И.В. Крупнова от 23 января 2023 года. Согласно карточке на сайте Верховного суда Российской Федерации данное решение было принято без изучения дела Минэки.
Таким образом, Минэки, пробыв 25 лет «жертвой политических репрессий», вновь стал юридически военным преступником. Скорее всего, будут еще случаи пересмотра дел реабилитированных. Один из историков сообщил корреспонденту "ВВ" в январе 2023 года, что прокуратура "занялась делами" реабилитированных в 1990-е годы, которые хранятся в Государственном архиве Свердловской области.
В последние годы в общественном поле значительно актуализировался вопрос, связанный с оценкой событий Второй мировой войны. Актуализировался также и вопрос с оценкой политических репрессий советского периода — так, в июне 2024 года было издано распоряжение правительства № 1564-р, которым внесены изменения в Концепцию государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий.
В эту логику вписывается и то решение российских властей, о котором узнали Вечерние ведомости — отмена реабилитации японского генерала, участника Второй мировой войны Тоитиро (в российских официальных документах его имя пишется как Тоичиро) Минэки.
Дважды воевавший против Советской России
Тоитиро Минэки родился в 1894 году в префектуре Ниигата. В 1916 году окончил Военную академию Императорской армии Японии. В августе 1920 года Минэки участвовал в военной интервенции западных держав в Сибири и на Дальнем Востоке, когда помимо Японии на стороне Белого движения против Красной Армии воевали экспедиционные корпуса Великобритании, Италии, Канады и США (в самой Японии эту интервенцию называют «Сибирской экспедицией»). Воевал в России до июля 1921 года.
В 1941 году, уже во время Второй мировой войны Тоитиро Минэки получил известность как командир «отряда Хоккай» или «отряда Северных морей». Этот отряд занял острова Атту и Кыска Алеутского архипелага (США), однако летом 1943 года оказался отрезанным американскими войсками от снабжения. В конце июля — начале августе 1943 года «гарнизон Хоккай» вместе с Минэки в условиях густого тумана был полностью эвакуирован с Кыски на остров Парамушир (север Курильских островов, тогда принадлежал Японии), оставшись незамеченным для авиации и флота США, что в японской историографии получило название «Чудо Кыска».
Тоитиро Минэки на Алеутских островах в 1943 году (слева) и на Сахалине в 1945 (справа)
1 октября 1943 года Тоитиро Минэки принял командование пехотной группой 7-й пехотной дивизии на Карафуто — так японцы называли остров Сахалин. 1 марта 1945 года Мэнэки присвоили звание генерал-лейтенанта, а 19 марта он принял командование 88-й пехотной дивизией, противостоявшей советским войскам во время Южно-Сахалинской операции. 8 августа 1945 года СССР объявил Японии войну, а 25 августа вместе со своими войсками Минэки сдался в плен, в котором пробыл до 1950 года.
Миновал Хабаровский процесс, но не миновал приговора
В отношении японских военнопленных по факту совершения ими военных преступлений в СССР было проведено расследование. Обвиняемые японцы совершали преступления на территории входивших на тот момент в состав Японии Южного Сахалина и Кореи, а также на оккупированной японцами территории Китая. В последнем от рук японцев погибло наибольшее количество жертв, причём мирного населения. По оценкам западных историков, в годы Второй мировой войны в Китае было убито 16 миллионов мирных жителей, и подавляющее большинство именно от рук японцев. Китайское государственное информагентство Синьхуа в 2010-х годах предоставило другие подсчёты, согласно которым число военных и гражданских жертв в Китае составило 35 миллионов человек, из которых 21 миллион погибли.
Печально известен 731-й отряд Императорской армии Японии, в котором разрабатывали бактериологическое оружие. «Лаборатории смерти» находились рядом с Харбином на северо-востоке Китая, где в те годы проживали десятки тысяч русских, эмигрировавших ещё в годы Гражданской войны. Ещё сотни либо даже тысячи уже советских граждан оказались в руках японцев после боёв на Халхин-Голе.
Были советские граждане и среди жертв японских военных преступлений, на них испытывали бактериологическое оружие.
Наиболее известным процессом над японскими военнопленными был Хабаровский процесс в декабре 1949 года, на котором осудили группу 12 японских военнослужащих (включая генералов), причастных к разработке и испытанию на людях бактериологического оружия. Были и менее известные суды в отношении японских военнопленных.
Всего в СССР были осуждены около полутора тысяч японских военнопленных. Еще около тысячи японских военнопленных, которые совершили преступления против китайского народа, были переданы властям Китайской народной республики. Осуждённые за военные преступления составляли незначительную часть от общего числа японских военнопленных, которых насчитывалось более полумиллиона (большинство из них было репатриировано в Японию к 1950 году).
Дела японских военнопленных в СССР рассматривали военные трибуналы, подсудимые имели право на защиту и могли подавать кассационные жалобы на приговор.
Одним из осуждённых японских военнопленных стал генерал Тоитиро Минэки. Приговором военного трибунала Приморского военного округа от 24 июня 1950 года он был приговорён к расстрелу с конфискацией имущества. За что именно получил высшую меру наказания генерал Минэки, обществу неизвестно, как неизвестно и то, причастен ли он к испытаниям биологического оружия — материалы дела против Минэки находятся под грифом «совершенно секретно».
Несостоявшийся расстрел и реабилитация
Военная коллегия Верховного суда СССР утвердила смертный приговор, отклонив кассационную жалобу генерала. Однако Президиум Верховного Совета СССР заменил Минэки расстрел на 20 лет исправительно-трудовых лагерей.
После смерти Сталина начались процессы по восстановлению дипломатических отношений с бывшими врагами — в 1955 году были установлены дипломатические отношения с ФРГ, а в 1956 восстановлены дипломатические отношения с Японией.
Декларация о восстановлении двусторонних отношений предусматривала, что все осуждённые в СССР японские граждане должны быть освобождены и репатриированы в Японию. В 1956 году осуждённые японские военнопленные (в том числе Минэки) были репатриированы в Японию. Минэки, согласно данным японской Википедии, прожил на родине до 1980 года, скончавшись в возрасте 86 лет.
Военный преступник — не военный преступник — военный преступник
В 1991 году был принят закон «О реабилитации жертв политических репрессий». В 1992 году в России прокуратура стала пересматривать дела осуждённых военных преступников, многих из них реабилитировали. Некоторые юристы ставят под сомнение законность такой реабилитации — поскольку прокуратура, не являясь судебным органом, отменяла приговоры суда и прекращала дела без обращения в суд. Так или иначе тысячи иностранных военнопленных были посмертно реабилитированы прокуратурой и признаны жертвами политических репрессий по закону 1991 года. Причём инициатива в проверке уголовного дела могла принадлежать не только родственникам осуждённого, но и любой общественной организации.
Одним из таких реабилитированных стал скончавшийся к тому времени Минэки. 3 ноября 1997 года военный прокурор Дальневосточного военного округа утвердил заключение о том, что Минэки привлечён к ответственности по политическим мотивам, и приговор в отношении генерала был отменен. Минэки стал с юридической точки зрения такой же жертвой политических репрессий, как, например, советский гражданин, осуждённый за анекдот про Сталина. Формально закон 1991 года обязывал увековечивать в том числе память Минэки. При этом материалы дела в отношении Минэки до сих пор засекречены.
В 2021 году екатеринбургский журналист, историк по образованию Иван Абатуров обратился в Главную военную прокуратуру с предложением отменить решение о реабилитации Минэки. Однако в феврале 2021 года военная прокуратура сообщила, что Минэки, безусловно, является жертвой политических репрессий. Прокуратура мотивировала это тем, что преступления, вменённые Минэки, совершались не на территории СССР, а на территориях Китая и принадлежавшего Японии Сахалина, причём совершались в довоенное время. Вследствие этого Минэки незаконно судили по законам СССР (уголовному кодексу РСФСР), объяснила прокуратура.
Ответ прокуратуры от 11 февраля 2021 года.
Не согласившись с ответом, Абатуров вновь направил обращение в прокуратуру, с аргументированными возражениями.
В новом ответе прокуратуры, полученном в сентябре 2021 года, в отличие от первого ответа, прокурор раскрыл номера статей, по которыми судили и признали виновными Минэки (изначально сообщалось лишь о том, что генерал японской армии «признан виновным в совершении ряда контрреволюционных преступлений»).
Фрагмент ответа прокуратуры от 16 сентября 2021 года
Однако в вопросе реабилитации Минэки прокуратура продолжила стоять на своём. Военная прокуратура Восточного военного округа категорически отвергла доводы екатеринбургского историка и заявила, что они ошибочны, поскольку Абатуров не знаком с материалами дела, имеющего гриф секретности:
Надзорное ведомство заявило, что Минэки осуждён «исключительно по политическим мотивам».
Фрагмент ответа прокуратуры от 16 сентября 2021 года
Военная прокуратура заявила, что отсутствуют какие-либо основания опротестовывать судебные решения в отношении Минэки.
Фрагмент ответа прокуратуры от 16 сентября 2021 года
Однако в ноябре 2022 года неожиданно в Верховный суд Российской Федерации поступило заключение Главного военного прокурора Российской Федерации в отношении Минэки.
В закрытом судебном заседании данное заключение было рассмотрено Судебной коллегией по делам военнослужащих, которая своим Определением признала Минэки не подлежащим реабилитации. Так указано в ответе судьи Верховного суда Российской Федерации И.В. Крупнова от 23 января 2023 года. Согласно карточке на сайте Верховного суда Российской Федерации данное решение было принято без изучения дела Минэки.
Фрагмент ответа прокуратуры от 16 сентября 2021 года
Таким образом, Минэки, пробыв 25 лет «жертвой политических репрессий», вновь стал юридически военным преступником. Скорее всего, будут еще случаи пересмотра дел реабилитированных. Один из историков сообщил корреспонденту "ВВ" в январе 2023 года, что прокуратура "занялась делами" реабилитированных в 1990-е годы, которые хранятся в Государственном архиве Свердловской области.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
От Дня знаний до Дня полиции: в Екатеринбурге устроят ещё несколько ярмарок выходного дня
03 сентября 2024
03 сентября 2024
Адвокат утверждает, что национальная ненависть могла стать причиной убийства пятилетнего Далера Бобиева
26 августа 2024
26 августа 2024