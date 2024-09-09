Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Челябинске школьник напал на учеников и педагогов, есть пострадавшие.Об этом сообщил губернатор Текслер.«ЧП в 68 школе в Челябинске. Школьник напал на других учеников и педагогов. Есть пострадавшие. Они госпитализированы, оказывается вся необходимая медицинская помощь», — пишет губернатор.По его словам, ученик пронес в школу молоток.«Большой вопрос, как ученик пронес в школу молоток. Почему не отреагировала охрана», — пишет губернатор.Он поручил провести проверки во всех образовательных организациях.О количестве пострадавших и их состоянии Текслер не сообщает.