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В Челябинске школьник напал на учеников и педагогов, есть пострадавшие
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Челябинске школьник напал на учеников и педагогов, есть пострадавшие.
Об этом сообщил губернатор Текслер.
«ЧП в 68 школе в Челябинске. Школьник напал на других учеников и педагогов. Есть пострадавшие. Они госпитализированы, оказывается вся необходимая медицинская помощь», — пишет губернатор.
По его словам, ученик пронес в школу молоток.
«Большой вопрос, как ученик пронес в школу молоток. Почему не отреагировала охрана», — пишет губернатор.
Он поручил провести проверки во всех образовательных организациях.
О количестве пострадавших и их состоянии Текслер не сообщает.
Об этом сообщил губернатор Текслер.
«ЧП в 68 школе в Челябинске. Школьник напал на других учеников и педагогов. Есть пострадавшие. Они госпитализированы, оказывается вся необходимая медицинская помощь», — пишет губернатор.
По его словам, ученик пронес в школу молоток.
«Большой вопрос, как ученик пронес в школу молоток. Почему не отреагировала охрана», — пишет губернатор.
Он поручил провести проверки во всех образовательных организациях.
О количестве пострадавших и их состоянии Текслер не сообщает.
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