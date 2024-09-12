Возрастное ограничение 18+
СМИ: в Новосибирске неизвестный распылил газ в детей, играющих в песочнице
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
В СМИ и телеграм-каналах появились сообщения о том, что в Новосибирске неизвестный распылил газовый баллончик в детей, играющих в песочнице.
Как утверждает канал NVMP (Nazi video monitoring project), отслеживающий «видео нападений, опубликованных ультраправыми», неизвестный (предположительно, подросток) распылил газ в двух маленьких девочек.
«На видео попал двор пятиэтажки. Пострадавшие – две смуглые девочки дошкольного возраста», — сообщается в канале.
Происходящее снимал сам нападавший. Видео сопровождается титрами о «нерусских детях». Судя по кадрам, одна девочка закрыла лицо руками, другая успела отбежать.
По данным канала, видео с нападением попало в сеть ещё 4 сентября.
В СК и прокуратуре официальных комментариев и подтверждения информации пока не было.
Как утверждает канал NVMP (Nazi video monitoring project), отслеживающий «видео нападений, опубликованных ультраправыми», неизвестный (предположительно, подросток) распылил газ в двух маленьких девочек.
«На видео попал двор пятиэтажки. Пострадавшие – две смуглые девочки дошкольного возраста», — сообщается в канале.
Происходящее снимал сам нападавший. Видео сопровождается титрами о «нерусских детях». Судя по кадрам, одна девочка закрыла лицо руками, другая успела отбежать.
По данным канала, видео с нападением попало в сеть ещё 4 сентября.
В СК и прокуратуре официальных комментариев и подтверждения информации пока не было.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Глава СК поручил провести проверку из-за массовой драки недалеко от Таганского ряда в Екатеринбурге
12 сентября 2024
12 сентября 2024
В Екатеринбурге парня на электросамокате сбил грузовик
11 сентября 2024
11 сентября 2024