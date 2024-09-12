СМИ: в Новосибирске неизвестный распылил газ в детей, играющих в песочнице

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В СМИ и телеграм-каналах появились сообщения о том, что в Новосибирске неизвестный распылил газовый баллончик в детей, играющих в песочнице.Как утверждает канал NVMP (Nazi video monitoring project), отслеживающий «видео нападений, опубликованных ультраправыми», неизвестный (предположительно, подросток) распылил газ в двух маленьких девочек.«На видео попал двор пятиэтажки. Пострадавшие – две смуглые девочки дошкольного возраста», — сообщается в канале.Происходящее снимал сам нападавший. Видео сопровождается титрами о «нерусских детях». Судя по кадрам, одна девочка закрыла лицо руками, другая успела отбежать.По данным канала, видео с нападением попало в сеть ещё 4 сентября.В СК и прокуратуре официальных комментариев и подтверждения информации пока не было.