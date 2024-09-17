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Пробившего голову соседке подростка из свердловского села отправили под домашний арест
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Суд не стал отправлять в СИЗО 15-летнего подростка из свердловского села Мостовское, который пробил голову камнем своей 12-летней соседке.
Как сообщает «КП-Екатеринбург», суд не стал удовлетворять ходатайство следователя, просившего оставить юношу под стражу, и отправил молодого человека под домашний арест до 16 ноября.
Напомним, девочку нашли с пробитой головой в поле в ночь на 16 сентября. Было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинение тяжкого вреда (111 УК РФ). Местные жители утверждали, что в последний раз видели рядом со школьницей её несовершеннолетнего соседа. Позже его задержали. Молодой человек сознался, и ему предъявили обвинение уже по другой статье – покушении на убийство малолетней (ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Как сообщает «КП-Екатеринбург», суд не стал удовлетворять ходатайство следователя, просившего оставить юношу под стражу, и отправил молодого человека под домашний арест до 16 ноября.
Напомним, девочку нашли с пробитой головой в поле в ночь на 16 сентября. Было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинение тяжкого вреда (111 УК РФ). Местные жители утверждали, что в последний раз видели рядом со школьницей её несовершеннолетнего соседа. Позже его задержали. Молодой человек сознался, и ему предъявили обвинение уже по другой статье – покушении на убийство малолетней (ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).
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