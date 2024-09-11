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СК: в Москве задержан бывший адвокат Эльман Пашаев

12.48 Вторник, 17 сентября 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Москве задержали бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Его подозревают в крупном мошенничестве.

По данным СК, дело Пашаева связано с уголовным делом Алексея и Елены Блиновских.

«Следствием установлено, что Пашаев в феврале 2024 года при личной встрече в городе Москве с Алексеем Блиновским убедил того, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить Блиновского и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности по ранее возбужденному в отношении них уголовному делу», — сообщает СКР.

Следствие считает, что Пашаев получил от Блиновского денежные средства в особо крупном размере. РИА Новости со ссылкой на источник пишут, что Пашаев подозревается в мошенничестве на сумму свыше 45 млн рублей.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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