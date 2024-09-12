Марина Осипова © Вечерние ведомости

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В Пермском крае увеличат размер «губернаторских» стипендий. Краевой парламент в первом чтении поддержал изменения в региональный закон о дополнительных стипендиях для студентов. Законопроект внесен по инициативе губернатора Прикамья Дмитрия Махонина.Проектом закона предлагается увеличить размер дополнительной стипендии и повышенной дополнительной стипендии, а также изменить механизм её предоставления. Так, размер дополнительной стипендии предлагается увеличить с 5 750 до 6 500 рублей в месяц, повышенной дополнительной стипендии – c 11 500 до 12 700 рублей в месяц. Размеры указаны с учетом уральского коэффициента.Для студентов, которые поступят в вузы после 2025 года, предлагается предоставлять стипендию два учебных года (курса). Для тех, кто поступил до указанной даты, период выплаты стипендии составит три учебных года (курса).Согласно пояснительной записке, сэкономленные средства планируется направить на финансирование новых мер поддержки обучающихся. По информации министерства образования и науки Пермского края, для студентов с третьего курса планируется предусмотреть выплату грантов на реализацию проектов, которые будут отобраны на конкурсной основе.Как отметил председатель Законодательного собрания Валерий Сухих, стипендия – это не только финансовая помощь, но и инструмент мотивации для студентов. «Благодаря региональным выплатам мы привлекаем абитуриентов в Пермский край. Изменения в закон не только сохраняют действующие нормы, но и меняют подход к мотивации студентов. Молодые люди смогут реализовать себя в учебе и общественной деятельности, создавая свои собственные проекты», – подчеркнул Валерий Сухих.Напомним, дополнительная («губернаторская») стипендия назначается студентам, которые суммарно набрали более 225 баллов по трем предметам единого государственного экзамена. Для студентов физико-математических, естественнонаучных, медицинских, инженерных специальностей и специальностей в сфере IT – 225 баллов, для гуманитарных специальностей – 240 и 260 баллов, в зависимости от направления подготовки.Кроме этого, первокурсники, поступившие на приоритетные для региона направления, получают повышенную дополнительную стипендию. Она назначается на конкурсной основе.Планируется, что во втором чтении проект закона будет рассмотрен на заседании краевого парламента в октябре. В случае принятия законопроекта увеличенные стипендии студенты будут получать с 1 сентября 2025 года.