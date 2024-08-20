Возрастное ограничение 18+
Дом эколога Елены Кольцовой подожгли — результаты экспертизы
Фото: движение «Добровольцы быстрого реагирования»
Дом эколога Елены Кольцовой загорелся в результате поджога — к такому выводу пришли пожарные дознаватели на основании своего расследования. Отделом полиции №9 Верх-Исетского района на основании результатов дознания уже возбуждено уголовное дело, рассказала Вечерним ведомостям Кольцова.
Напомним, пожар в садовом товариществе «Учитель» произошёл в ночь с 12 на 13 августа. В результате него сгорели два дома – в одном жила экоактивистка и эколог Елена Кольцова, в другом – её бывший муж, общественник и полковник МВД в отставке Владимир Кольцов.
14 августа стало известно о задержании мужчины, который угрожал Кольцовой ещё в июле, однако его процессуальный статус по делу сейчас неизвестен.
Елена Кольцова оценила ущерб от пожара в 1 миллион 300 тысяч рублей, сейчас она собирает средства на строительство нового дома на этом же участке.
...имеются квалифицирующие признаки поджога, а именно: пожар произошёл в тёмное время суток, в очаговой зоне признаков электрификации обнаружено не было, выявленные газоанализатором-течеискателем АНТ 3М признаки углеводорода и бензина
— говорится в постановлении.
Напомним, пожар в садовом товариществе «Учитель» произошёл в ночь с 12 на 13 августа. В результате него сгорели два дома – в одном жила экоактивистка и эколог Елена Кольцова, в другом – её бывший муж, общественник и полковник МВД в отставке Владимир Кольцов.
14 августа стало известно о задержании мужчины, который угрожал Кольцовой ещё в июле, однако его процессуальный статус по делу сейчас неизвестен.
Елена Кольцова оценила ущерб от пожара в 1 миллион 300 тысяч рублей, сейчас она собирает средства на строительство нового дома на этом же участке.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Качканарцу предъявили обвинение в убийстве сожительницы
24 августа 2024
24 августа 2024
В екатеринбургском садовом товариществе «Змеиная горка» кошки почти месяц остаются одни
19 августа 2024
19 августа 2024
В девятиэтажке в центре Екатеринбурга загорелась квартира
21 августа 2024
21 августа 2024