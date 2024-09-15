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Самый известный бродячий пёс Свердловской области ушёл в самоволку

20.06 Среда, 18 сентября 2024
Фото: телеграм-чат Рыжий
Постоянные читатели Вечерних Ведомостей, возможно, помнят историю лесного пса рыжего окраса, которого заприметили неравнодушные уральцы и развернули целую операцию по его пристрою. В какой-то момент собаке понадобилось и лечение — осенью прошлого года бродяжку порезали неизвестные.

Казалось, история счастливо закончилась тем, что Рыжего подлатали в екатеринбургской ветклинике «Здоровье животных», а затем поселили в приют. Всё это время зоозащитники не забывали своего подопечного. В телеграм-канале, посвящённом именно Рыжему, постоянно обновляются новости о том, как он медленно, но социализируется, и объявляются сборы на покупку ему корма. Оттуда же можно было узнать, что недоверчивого пса перевезли в посёлок Октябрьский, где тоже есть зооприют.

А сегодня чат друзей Рыжего взорвался тревожными сообщениями. Рыжий пропал. Просто тихо вышел с территории приюта и ушагал в неизвестном направлении. Тут же была организована целая операция по его поискам. Одни выехали в посёлок, чтобы прошерстить окрестности, другие обзванивали знакомых собаколюбов, третьи стали распространять по соцсетям розыскные данные с фотографией ушедшего в самоволку пса.

И эти хлопоты быстро дали результаты — уже через несколько часов Рыжий обнаружился гуляющим посреди пустого поля. Судя по тому, что у него появилась хромота, этого времен ему хватило, что найти где-то приключений на свой неспокойный хвост.

Поскольку людей он продолжает дичиться (и, видимо, полностью доверять не научится до конца жизни), пришлось прибегнуть к снотворному. А пока Рыжий сладко спал, его не только вернули в Октябрьский приют, но заодно сделали педикюр и надели ошейник, чего в бодрствующем состоянии он делать не позволял.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:00 На Белоярской АЭС прошли противоаварийные и антитеррористические учения
15:15 Упавший на «Форд Фокус» зонтик с веранды обошёлся екатеринбургскому кафе в 235 тысяч рублей
14:56 В Екатеринбурге на два месяца закроют движение по улице 22-го Партсъезда
14:40 Ситуацию с пневмонией в школах Екатеринбурга назвали контролируемой
13:58 В Екатеринбурге открылась выставка современных кириллических шрифтов
13:04 На трассе Екатеринбург – Челябинск до конца сентября ограничат движение до одной полосы
12:31 В Свердловской области вынесли приговор по делу о производстве 11,2 килограмма наркотиков
11:51 Россельхознадзор сообщил об антисанитарии в алапаевском коровнике
11:17 СМИ сообщают о покровительнице в МВД у накрытого борделя в Екатеринбурге
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