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Самый известный бродячий пёс Свердловской области ушёл в самоволку
Фото: телеграм-чат Рыжий
Постоянные читатели Вечерних Ведомостей, возможно, помнят историю лесного пса рыжего окраса, которого заприметили неравнодушные уральцы и развернули целую операцию по его пристрою. В какой-то момент собаке понадобилось и лечение — осенью прошлого года бродяжку порезали неизвестные.
Казалось, история счастливо закончилась тем, что Рыжего подлатали в екатеринбургской ветклинике «Здоровье животных», а затем поселили в приют. Всё это время зоозащитники не забывали своего подопечного. В телеграм-канале, посвящённом именно Рыжему, постоянно обновляются новости о том, как он медленно, но социализируется, и объявляются сборы на покупку ему корма. Оттуда же можно было узнать, что недоверчивого пса перевезли в посёлок Октябрьский, где тоже есть зооприют.
А сегодня чат друзей Рыжего взорвался тревожными сообщениями. Рыжий пропал. Просто тихо вышел с территории приюта и ушагал в неизвестном направлении. Тут же была организована целая операция по его поискам. Одни выехали в посёлок, чтобы прошерстить окрестности, другие обзванивали знакомых собаколюбов, третьи стали распространять по соцсетям розыскные данные с фотографией ушедшего в самоволку пса.
И эти хлопоты быстро дали результаты — уже через несколько часов Рыжий обнаружился гуляющим посреди пустого поля. Судя по тому, что у него появилась хромота, этого времен ему хватило, что найти где-то приключений на свой неспокойный хвост.
Поскольку людей он продолжает дичиться (и, видимо, полностью доверять не научится до конца жизни), пришлось прибегнуть к снотворному. А пока Рыжий сладко спал, его не только вернули в Октябрьский приют, но заодно сделали педикюр и надели ошейник, чего в бодрствующем состоянии он делать не позволял.
Казалось, история счастливо закончилась тем, что Рыжего подлатали в екатеринбургской ветклинике «Здоровье животных», а затем поселили в приют. Всё это время зоозащитники не забывали своего подопечного. В телеграм-канале, посвящённом именно Рыжему, постоянно обновляются новости о том, как он медленно, но социализируется, и объявляются сборы на покупку ему корма. Оттуда же можно было узнать, что недоверчивого пса перевезли в посёлок Октябрьский, где тоже есть зооприют.
А сегодня чат друзей Рыжего взорвался тревожными сообщениями. Рыжий пропал. Просто тихо вышел с территории приюта и ушагал в неизвестном направлении. Тут же была организована целая операция по его поискам. Одни выехали в посёлок, чтобы прошерстить окрестности, другие обзванивали знакомых собаколюбов, третьи стали распространять по соцсетям розыскные данные с фотографией ушедшего в самоволку пса.
И эти хлопоты быстро дали результаты — уже через несколько часов Рыжий обнаружился гуляющим посреди пустого поля. Судя по тому, что у него появилась хромота, этого времен ему хватило, что найти где-то приключений на свой неспокойный хвост.
Поскольку людей он продолжает дичиться (и, видимо, полностью доверять не научится до конца жизни), пришлось прибегнуть к снотворному. А пока Рыжий сладко спал, его не только вернули в Октябрьский приют, но заодно сделали педикюр и надели ошейник, чего в бодрствующем состоянии он делать не позволял.
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