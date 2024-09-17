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В Каменске-Уральском росгвардейцы задержали подозреваемых в краже велосипеда
Фото: Вечерние ведомости
Накануне в Каменске-Уральское один из жильцов услышал в подъезде подозрительный шум и нажал кнопку тревожной сигнализации. К месту тут же выехали сотрудники Росгвардии, которые по прибытии заметили двух мужчин, кативших рядом с собой велосипед.
Силовикам мужчины показались подозрительными, а мужчинам сотрудники вневедомственной охраны – очень пугающими. Испугавшись, товарищи, оставили велосипед и бросились бежать, но тут же были задержаны.
Ошибки тут не было. Позже во время осмотра пролёта между первым и вторым этажами подъезда, где один из жильцов услышал шум, на батарее росгвардейцы нашли повреждённый защитный тросовый замок от велосипеда, что позволило сделать несложные выводы о том, откуда у подозрительных мужчин был один на двоих велосипед. Помимо прочего, силовики заметили сорванный почтовый ящик.
Позже выяснилось, что задержанными были местные жители 1989 и 1991 годов рождения. Известно, что ранее мужчины привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе свердловской Росгвардии.
Силовикам мужчины показались подозрительными, а мужчинам сотрудники вневедомственной охраны – очень пугающими. Испугавшись, товарищи, оставили велосипед и бросились бежать, но тут же были задержаны.
Ошибки тут не было. Позже во время осмотра пролёта между первым и вторым этажами подъезда, где один из жильцов услышал шум, на батарее росгвардейцы нашли повреждённый защитный тросовый замок от велосипеда, что позволило сделать несложные выводы о том, откуда у подозрительных мужчин был один на двоих велосипед. Помимо прочего, силовики заметили сорванный почтовый ящик.
Позже выяснилось, что задержанными были местные жители 1989 и 1991 годов рождения. Известно, что ранее мужчины привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе свердловской Росгвардии.
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