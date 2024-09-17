СК: задержан начальник автобронетанковой службы ЦВО генерал-майор Путилов

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Задержан начальник автобронетанковой службы ЦВО генерал-майор Путилов.Его подозревают в получении крупной взятки.«Возбуждено уголовное дело в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — сообщает СКР.Уголовное дело связано с госконтрактами в рамках гособоронзаказа. Речь идёт о ремонте и техобслуживании военной автомобильной техники. Контракты были заключены с ИП Чудиновым, уточнили в СК.«Исполнение указанных контрактов, стоимость которых превышала 140 млн рублей, контролировал Путилов. В целях ослабления контроля, получения иных привилегий и преференций при исполнении государственного оборонного заказа, а также заключения в дальнейшем новых контрактов Путилов получил взятку от представителя ИП Чудинова в сумме 10 миллионов рублей», — говорится в сообщении.Путилов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.