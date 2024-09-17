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СК: задержан начальник автобронетанковой службы ЦВО генерал-майор Путилов
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Задержан начальник автобронетанковой службы ЦВО генерал-майор Путилов.
Его подозревают в получении крупной взятки.
«Возбуждено уголовное дело в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — сообщает СКР.
Уголовное дело связано с госконтрактами в рамках гособоронзаказа. Речь идёт о ремонте и техобслуживании военной автомобильной техники. Контракты были заключены с ИП Чудиновым, уточнили в СК.
«Исполнение указанных контрактов, стоимость которых превышала 140 млн рублей, контролировал Путилов. В целях ослабления контроля, получения иных привилегий и преференций при исполнении государственного оборонного заказа, а также заключения в дальнейшем новых контрактов Путилов получил взятку от представителя ИП Чудинова в сумме 10 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Путилов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Его подозревают в получении крупной взятки.
«Возбуждено уголовное дело в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — сообщает СКР.
Уголовное дело связано с госконтрактами в рамках гособоронзаказа. Речь идёт о ремонте и техобслуживании военной автомобильной техники. Контракты были заключены с ИП Чудиновым, уточнили в СК.
«Исполнение указанных контрактов, стоимость которых превышала 140 млн рублей, контролировал Путилов. В целях ослабления контроля, получения иных привилегий и преференций при исполнении государственного оборонного заказа, а также заключения в дальнейшем новых контрактов Путилов получил взятку от представителя ИП Чудинова в сумме 10 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Путилов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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