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В интернете заработала посвящённая Эльмашу выставка
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Жилой микрорайон Эльмаш принято считать мрачной окраиной Екатеринбурга, где проживает много асоциальных элементов и высок уровень уличной преступности. Между тем, в этой части города есть уникальные архитектурные объекты и с недавних пор по эльмашевским улочкам даже водят экскурсии.
Те, кто даже в сопровождении гида опасается гулять по Эльмашу, теперь полюбоваться на его архитектурные красоты можно в онлайн-режиме. Команда «Пространства Заря», переехав из помещений бывшего кинотеатра, свою миссию по сбору информации о микрорайоне и популяризации лучших его сторон не оставила. На сайте «Заря» выложены красочные фотографии, сделанные на улицах Эльмаша и опубликована информация о появлении этого микрорайона, о истории его развития, о заводских предприятиях, располагавшихся на его территории. На страницах онлайн-выставки можно почитать и воспоминания местных жителей.
Помимо этого, онлайн выставка на сайте «Заря» предлагает онлайн-квест, посвящённый Эльмашу, и аудиогид для тех, кто не любит читать тексты с экрана.
Над создание «эльмашевской» онлайн-выставки работали команда АНО «Стандарт 2.0» и компания «Атомстройкомплекс». Куратором проекта выступила искусствовед Светлана Усольцев.
Те, кто даже в сопровождении гида опасается гулять по Эльмашу, теперь полюбоваться на его архитектурные красоты можно в онлайн-режиме. Команда «Пространства Заря», переехав из помещений бывшего кинотеатра, свою миссию по сбору информации о микрорайоне и популяризации лучших его сторон не оставила. На сайте «Заря» выложены красочные фотографии, сделанные на улицах Эльмаша и опубликована информация о появлении этого микрорайона, о истории его развития, о заводских предприятиях, располагавшихся на его территории. На страницах онлайн-выставки можно почитать и воспоминания местных жителей.
Помимо этого, онлайн выставка на сайте «Заря» предлагает онлайн-квест, посвящённый Эльмашу, и аудиогид для тех, кто не любит читать тексты с экрана.
Над создание «эльмашевской» онлайн-выставки работали команда АНО «Стандарт 2.0» и компания «Атомстройкомплекс». Куратором проекта выступила искусствовед Светлана Усольцев.
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