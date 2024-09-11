Возрастное ограничение 18+
Восемь лет получила жительница Берёзовского за убийство сожителя из ревности
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Берёзовский городской суд вынес приговор 36-летней местной жительнице, которая 20 октября 2022 года из ревности задушила своего сожителя. На суде осуждённая вину признала в полном объёме, и в содеянном раскаялась.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в тот роковой день дама вместе со своим возлюбленным распивала спиртные напитки, и, как это обычно бывает, между ними произошёл конфликт. Движимая сильной ревностью, женщина пнула своего сожителя в спину, от чего тот упал, и, прижимая его к полу, накинула ему на шею цепь, которой стала душить до тех пор, пока мужчина не перестал подавать признаки жизни.
Также суд взыскал с женщины компенсацию в размере 1,2 миллиона рублей в пользу двоих родственников погибшего.
Приговор вступил в законную силу.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в тот роковой день дама вместе со своим возлюбленным распивала спиртные напитки, и, как это обычно бывает, между ними произошёл конфликт. Движимая сильной ревностью, женщина пнула своего сожителя в спину, от чего тот упал, и, прижимая его к полу, накинула ему на шею цепь, которой стала душить до тех пор, пока мужчина не перестал подавать признаки жизни.
«Суд, с учётом позиции государственного обвинителя, назначил виновной наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима»,
– сообщили в прокуратуре.
Также суд взыскал с женщины компенсацию в размере 1,2 миллиона рублей в пользу двоих родственников погибшего.
Приговор вступил в законную силу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Двум мужчинам в Серове вынесли приговоры по делу об убийстве
13 сентября 2024
13 сентября 2024
Предприятие из Берёзовского выплатило долг по зарплате перед своими сотрудниками на 4,2 миллиона рублей
10 сентября 2024
10 сентября 2024
В Алапаевске вынесли приговор по делу о незаконном обороте алкоголя
17 сентября 2024
17 сентября 2024