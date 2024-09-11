Восемь лет получила жительница Берёзовского за убийство сожителя из ревности





– сообщили в прокуратуре. «Суд, с учётом позиции государственного обвинителя, назначил виновной наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Берёзовский городской суд вынес приговор 36-летней местной жительнице, которая 20 октября 2022 года из ревности задушила своего сожителя. На суде осуждённая вину признала в полном объёме, и в содеянном раскаялась.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в тот роковой день дама вместе со своим возлюбленным распивала спиртные напитки, и, как это обычно бывает, между ними произошёл конфликт. Движимая сильной ревностью, женщина пнула своего сожителя в спину, от чего тот упал, и, прижимая его к полу, накинула ему на шею цепь, которой стала душить до тех пор, пока мужчина не перестал подавать признаки жизни.Также суд взыскал с женщины компенсацию в размере 1,2 миллиона рублей в пользу двоих родственников погибшего.Приговор вступил в законную силу.