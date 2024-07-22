Платные парковки и повышение стоимости проезда. Замминистра транспорта озвучил условия для успешной реализации транспортной реформы

Справка. Александр Егоров родился в июне 1987 года в Твери, окончил Тверской государственный университет по специальности «прикладная информатика», карьеру начинал в качестве инженера-программиста, затем переехал в Москву, где в 2008 – 2015 годах работал на разных должностях в структуре ОАО «Научно-производственное объединение Русские базовые информационные технологии», а с 2015 по 2020 год занимал должность замначальника отдела оптимизации движения ГУП «Мосгортранс». Александр Егоров курировал тверское отделение проекта Probok.net, занимался вопросами оптимизации городской среды и транспортных систем, на профильных форумах позиционировал себя в качестве урбаниста-транспортника, специалиста по организации выделенных полос для общественного транспорта. В 2020 году по приглашению мэра Натальи Котовой приехал в Челябинск. В течение года занимался вопросами обновления городской среды, в 2021 году перешёл на работу в Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, где занял должность заместителя министра.



Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

. Александр Егоров родился в июне 1987 года в Твери, окончил Тверской государственный университет по специальности «прикладная информатика», карьеру начинал в качестве инженера-программиста, затем переехал в Москву, где в 2008 – 2015 годах работал на разных должностях в структуре ОАО «Научно-производственное объединение Русские базовые информационные технологии», а с 2015 по 2020 год занимал должность замначальника отдела оптимизации движения ГУП «Мосгортранс». Александр Егоров курировал тверское отделение проекта Probok.net, занимался вопросами оптимизации городской среды и транспортных систем, на профильных форумах позиционировал себя в качестве урбаниста-транспортника, специалиста по организации выделенных полос для общественного транспорта. В 2020 году по приглашению мэра Натальи Котовой приехал в Челябинск. В течение года занимался вопросами обновления городской среды, в 2021 году перешёл на работу в Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, где занял должность заместителя министра.

В Октябрьском троллейбусном депо Екатеринбурга основу парка составляют троллейбусы ЗиУ, сделанные ещё в прошлом веке

Внимание екатеринбуржцев, бывающих в Челябинске, обращают на себя новые троллейбусы «Синара-5264», которые в Екатеринбурга в массовом количестве пока не увидишь. Фото: читательница «Вечерних ведомостей»

Отсутствие обособления путей – одна из причин снижения средней скорости движения трамваев в российских городах. Фото: Владислав Постников

Трамвайные пути в Челябинске обособляются в том числе с помощью столбиков. На фото попал трамвай 71-639 «Кастор» – после обкатки в Челябинске этот вагон отправили в Екатеринбург, где он сейчас ходит по маршруту №18. Фото: Ura.ru

В Екатеринбурге, в отличие от Челябинска, у транспортной реформы не обозначено кураторов на областном уровне – её реализацию поручили вице-мэру Екатеринбурга Рустаму Галямову. Фото: Владислав Постников

Запись в ЖЖ Александра Егорова о первой в Челябинске «выделенке», организованной почти 5 лет назад.

Екатеринбург занимает лишь 18-е место по протяжённости выделенных полос для общественного транспорта в расчёте на 1 жителя. Скриншот с сайта buslines.ru

Выделенная полоса для автобусов и троллейбусов на улице Карла Либкнехта имеет длину лишь около 250 метров. Фото: Владислав Постников

Эксперт считает, что платные парковки придётся делать всем городам, реализующим транспортную реформу

Малые автобусы в Екатеринбурге порой пользуются куда большей популярностью, чем автобусы средней и большой вместимости Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

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Александр Егоров считает, что без повышения платы за проезд не обойтись. Фото: Владислав Постников

Трамвай №1, который перенаправили в Академический, действительно ходит переполненным даже в двухвагонной сцепке. Фото: Владислав Постников

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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