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СМИ: у напавшего на детей челябинского школьника с собой были молоток, нож и пистолет
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
У подростка, который с молотком напал на детей и педагогов в челябинской школе, с собой были ещё нож и пневматический пистолет. Об этом пишет 74.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Также издание со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области сообщает, что пострадали четыре человека.
Телеграм-канал Baza утверждает, что в больнице находятся учительница и трое школьников — две девочки и мальчик. По данным канала, 13-летняя девочка в реанимации, за ее жизнь борются врачи.
Нападавший, 13-летний школьник, задержан, пишет канал. Официальных данных об этом пока нет.
Ранее о ЧП в 68 школе в Челябинске сообщил губернатор Текслер.
Также издание со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области сообщает, что пострадали четыре человека.
Телеграм-канал Baza утверждает, что в больнице находятся учительница и трое школьников — две девочки и мальчик. По данным канала, 13-летняя девочка в реанимации, за ее жизнь борются врачи.
Нападавший, 13-летний школьник, задержан, пишет канал. Официальных данных об этом пока нет.
Ранее о ЧП в 68 школе в Челябинске сообщил губернатор Текслер.
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