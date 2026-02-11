Собачку из Сысерти могут выбросить на улицу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Сысерти срочно ищут новый дом или хотя бы временную передержку для молодой собаки по кличке Джесси. Животное может в любой момент оказаться на улице по вине хозяйки.Как рассказывают волонтёры, Джесси — ласковая собака среднего размера, возраст которой примерно один год. Она небольшая и уже стерилизована. На прогулках спокойно ходит на поводке, дружелюбно относится к встреченным людям и другим собакам.Увы, симпатичный вид и идеальный характер не уберегли её от бед. Джесси оказалась у бывшей воспитанницы детского дома, которая взяла животное для своего ребёнка. В итоге собачка оказалась не нужна в семье никому. По информации от соседей, собаку в этой семье систематически обижают и бьют, а также держат впроголодь. Сейчас ситуация обострилась ещё и тем, что владельцы требуют от квартиросъёмщицы избавиться от собаки. Таким образом, если в скором времени не удастся найти для Джесси новое жильё, она окажется на улице. А на Урал вновь надвигаются суровые холода.Зоозащитники, к которым обратились за помощью, разослали информацию про Джесси по соцсетям, но пока приютить собаку не получилось. А собаке срочно нужен либо новый заботливый хозяин, либо безопасная передержка, где она сможет переждать трудное время.Всех, кто имеет возможность помочь этой ласковой собаке, просят внимательно присмотреться к ней. Предложить помощь можно по номеру телефона +79221221252. Мероприятие для возрастной категории 18+