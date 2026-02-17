Свердловская область готовится к паводкам и пожарам

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Свердловской области идёт подготовка к сезону паводков. О том, какие принимаются меры, чтобы избежать катастроф от разлива рек, сообщалось на совещании областного правительства.Как рассказал губернатор Денис Паслер, в населённые пункты, которые рискуют остаться без транспортного сообщения, начали заранее завозить продукты и товары первой необходимости. До начала весеннего половодья специалисты проведут регулировку уровня воды в водохранилищах. Также запланировано ослабление ледового покрытия вблизи мостов.Для оперативного реагирования на случай чрезвычайных ситуаций сформирована большая группировка сил. В период прохождения паводка дежурить будут более 5,5 тысячи человек. В их распоряжении находится свыше 1400 единиц техники, 125 плавательных средств и 13 бортов авиации.Особое внимание уделяется состоянию гидротехнических сооружений. В этом году продолжится капитальный ремонт шести ГТС, на эти цели направят более 300 миллионов рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+