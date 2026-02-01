Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области ограничили публикацию фото и видео в качестве антитеррористических мер
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области ввели дополнительные меры антитеррористической безопасности. Среди них ограничения на публикацию фото и видео, а также требования к собственникам, сдающим жильё в аренду, передавать информацию об арендаторах в полицию.
Как объяснили в департаменте информационной политики, под запрет попадают фотографии и видео, которые могут помочь при подготовке терактов или показывают их последствия, а в частности съёмка беспилотников, атаки с их применением, мест падения дронов, повреждений зданий и техники, кадров с пострадавшими. Также ограничения касаются материалов, по которым можно определить тип дрона, работу ПВО и РЭБ или места их размещения.
Кроме того, запрещается публикация любой информации о месте расположения сил и средств российской армии и правоохранительных органов, а также объектов военной инфраструктуры, средств противодействия БВС, систем связи, систем охраны объектов ТЭК, объектов ЖКХ, мостов и иных критически важных объектов.
Собственники квартир и других жилых помещений теперь обязаны в течение суток передать в территориальные органы МВД данные о арендаторах (ФИО, дату и место рождения, даты заезда и выезда, фото). Сделать это по электронным адресам, размещённых здесь. Ранее информацию о квартиросъемщиках передавали управляющим компаниям.
За нарушения новых мер предусмотрены следующие штрафы:
– для граждан – до 2 тысяч рублей;
– для должностных лиц – до 25 тысяч;
– для организаций – до 250 тысяч.
При повторном нарушении – до 5, 50 и 500 тысяч рублей соответственно. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как объяснили в департаменте информационной политики, под запрет попадают фотографии и видео, которые могут помочь при подготовке терактов или показывают их последствия, а в частности съёмка беспилотников, атаки с их применением, мест падения дронов, повреждений зданий и техники, кадров с пострадавшими. Также ограничения касаются материалов, по которым можно определить тип дрона, работу ПВО и РЭБ или места их размещения.
Кроме того, запрещается публикация любой информации о месте расположения сил и средств российской армии и правоохранительных органов, а также объектов военной инфраструктуры, средств противодействия БВС, систем связи, систем охраны объектов ТЭК, объектов ЖКХ, мостов и иных критически важных объектов.
Собственники квартир и других жилых помещений теперь обязаны в течение суток передать в территориальные органы МВД данные о арендаторах (ФИО, дату и место рождения, даты заезда и выезда, фото). Сделать это по электронным адресам, размещённых здесь. Ранее информацию о квартиросъемщиках передавали управляющим компаниям.
За нарушения новых мер предусмотрены следующие штрафы:
– для граждан – до 2 тысяч рублей;
– для должностных лиц – до 25 тысяч;
– для организаций – до 250 тысяч.
При повторном нарушении – до 5, 50 и 500 тысяч рублей соответственно. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Движение на трассе «Пермь – Екатеринбург» ограничили из-за ДТП
01 февраля 2026
01 февраля 2026
В Кушве восстановили теплоснабжение жилых домов
25 января 2026
25 января 2026