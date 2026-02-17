В Свердловской области введён упреждающий режим из-за возможной атаки БПЛА

На территории Свердловской области временно действует предупреждение о беспилотной опасности. Возможны временные ограничения на работу мобильного интернета,



— сообщает Антитеррор Урал

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области объявлен упреждающий режим реагирования на угрозу атаки беспилотников. По информации Антитеррор Урал, в регионе могут вводиться временные ограничения на работу мобильного интернета.Все органы власти работают в штатном режиме, а на предприятиях введены внутренние порядки реагирования на чрезвычайные ситуации.Мероприятие для возрастной категории 18+