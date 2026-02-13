Возрастное ограничение 18+

Более 850 лыжников приняли участие в марафоне «Европа-Азия» в Первоуральске

13.05 Воскресенье, 22 февраля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В марафоне «Европа-Азия», который проходит сегодня в Свердловской области, приняли участие более 850 лыжников.

Как сообщил в своих социальных сетях губернатор Денис Паслер, они стартовали на дистанциях в 30 или 50 километров в Первоуральске и будут финишировать на биатлонном стадионе «Динамо» в Екатеринбурге. Таким образом, спортсмены своим маршрутом объединят две части света – «Европу» и «Азию».

В этом году в марафоне участвуют лыжники не только из России, но и из Казахстана и Словакии.

«Эта лыжная гонка – пример исконно уральской спортивной традиции. Впервые она прошла в 1984 году, и организовал ее рабочий завода "Уралмаш" Владимир Лузин. С тех пор спортивное мероприятие для трудового коллектива переросло в масштабную лыжную гонку»,

– отметил Паслер.


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
