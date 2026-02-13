Более 850 лыжников приняли участие в марафоне «Европа-Азия» в Первоуральске

– отметил Паслер.

«Эта лыжная гонка – пример исконно уральской спортивной традиции. Впервые она прошла в 1984 году, и организовал ее рабочий завода "Уралмаш" Владимир Лузин. С тех пор спортивное мероприятие для трудового коллектива переросло в масштабную лыжную гонку»,