Возрастное ограничение 18+
Более 850 лыжников приняли участие в марафоне «Европа-Азия» в Первоуральске
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В марафоне «Европа-Азия», который проходит сегодня в Свердловской области, приняли участие более 850 лыжников.
Как сообщил в своих социальных сетях губернатор Денис Паслер, они стартовали на дистанциях в 30 или 50 километров в Первоуральске и будут финишировать на биатлонном стадионе «Динамо» в Екатеринбурге. Таким образом, спортсмены своим маршрутом объединят две части света – «Европу» и «Азию».
В этом году в марафоне участвуют лыжники не только из России, но и из Казахстана и Словакии.
Как сообщил в своих социальных сетях губернатор Денис Паслер, они стартовали на дистанциях в 30 или 50 километров в Первоуральске и будут финишировать на биатлонном стадионе «Динамо» в Екатеринбурге. Таким образом, спортсмены своим маршрутом объединят две части света – «Европу» и «Азию».
В этом году в марафоне участвуют лыжники не только из России, но и из Казахстана и Словакии.
«Эта лыжная гонка – пример исконно уральской спортивной традиции. Впервые она прошла в 1984 году, и организовал ее рабочий завода "Уралмаш" Владимир Лузин. С тех пор спортивное мероприятие для трудового коллектива переросло в масштабную лыжную гонку»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– отметил Паслер.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Уральские исследователи расширили на три метра мраморную пещеру, в которой живут редкие летучие мыши
14 февраля 2026
14 февраля 2026
В Свердловской области запускают спартакиаду для молодых семей
17 февраля 2026
17 февраля 2026