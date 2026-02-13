Возрастное ограничение 18+
Зооволонтёры сообщают о плачевном состоянии животных в камышловском приюте
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Зооволонтёры пытаются попасть в приют для животных приют «Юго-Восток» на улице Ирбитской в Камышлове, чтобы забрать оттуда кошек и собак. По их словам, животные находятся в очень плачевном состоянии.
Как рассказали Вечерним ведомостям одна из волонтёрок, этот приют несколько лет подряд выигрывал тендеры на содержание, но в этом году победить в конкурсе не удалось, и животных перестали кормить.
Сообщается, что в среду, 18 февраля, у них закончился договор аренды, и его продлевать не стали. Также накануне приют удалил своё сообщество во «ВКонтакте», где публиковались фотографии содержащихся там животных.
По данным волонтёров, в приюте содержалось 116 собак и 10-15 кошек. Зоозащитники говорят, что в начале недели по жалобам волонтёров в приют приехала проверка из областной прокуратуры в сопровождении ОМОН и забрала всю документацию, а животные, которые там остались, стали узниками. До этого, как утверждается, собак разрешали забирать, но сейчас их никому не отдают и не разрешают кормить, объясняя это проверкой.
По словам зоозащитников, сотрудница приюта заявила, что кошек им никогда не отдадут, потому что ими кормят собак. Кроме того, на территории якобы нашли кости сожжённых животных.
Сейчас к приюту вызвали полицию, также там находится общественный контроль по животном и представитель камышловской ветстанции. Волонтёры остаются на улице и ждут, когда им разрешат забрать животных. Для питомцев они заказали «Газель», на которой их развезут по другим приютам – там их уже ждут. Ещё в двух легковых машинах – еда. Сообщается, что спасать животных приехали зоозащитники из только из соседних городов, но и областей, в том числе из Курганской и Челябинской.
Волонтёры говорят, что старались помогать этому приюту, покупая корма, но сейчас они предполагают, что корма, которые они сюда привозили, могли продавать.
Ранее мы писали, что у прокуратуры были претензии к приюту «Юго-Восток». Подробнее мы рассказывали здесь. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали Вечерним ведомостям одна из волонтёрок, этот приют несколько лет подряд выигрывал тендеры на содержание, но в этом году победить в конкурсе не удалось, и животных перестали кормить.
«Их не кормят. Собаки выглядят как скелеты, как узники концлагерей. Они не могут ходить»,
– сообщила девушка.
Сообщается, что в среду, 18 февраля, у них закончился договор аренды, и его продлевать не стали. Также накануне приют удалил своё сообщество во «ВКонтакте», где публиковались фотографии содержащихся там животных.
По данным волонтёров, в приюте содержалось 116 собак и 10-15 кошек. Зоозащитники говорят, что в начале недели по жалобам волонтёров в приют приехала проверка из областной прокуратуры в сопровождении ОМОН и забрала всю документацию, а животные, которые там остались, стали узниками. До этого, как утверждается, собак разрешали забирать, но сейчас их никому не отдают и не разрешают кормить, объясняя это проверкой.
«Они говорят: "У нас сейчас забрали все документы, и теперь, так как документов нет на собак, мы вам никого не отдадим. Допрыгались, дожаловались"»,
– говорят волонтёры.
– говорят волонтёры.
По словам зоозащитников, сотрудница приюта заявила, что кошек им никогда не отдадут, потому что ими кормят собак. Кроме того, на территории якобы нашли кости сожжённых животных.
Сейчас к приюту вызвали полицию, также там находится общественный контроль по животном и представитель камышловской ветстанции. Волонтёры остаются на улице и ждут, когда им разрешат забрать животных. Для питомцев они заказали «Газель», на которой их развезут по другим приютам – там их уже ждут. Ещё в двух легковых машинах – еда. Сообщается, что спасать животных приехали зоозащитники из только из соседних городов, но и областей, в том числе из Курганской и Челябинской.
Волонтёры говорят, что старались помогать этому приюту, покупая корма, но сейчас они предполагают, что корма, которые они сюда привозили, могли продавать.
Ранее мы писали, что у прокуратуры были претензии к приюту «Юго-Восток». Подробнее мы рассказывали здесь. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Подросток на мопеде врезался в Chevrolet в Камышлове
19 февраля 2026
19 февраля 2026