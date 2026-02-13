Зооволонтёры сообщают о плачевном состоянии животных в камышловском приюте





– сообщила девушка. «Их не кормят. Собаки выглядят как скелеты, как узники концлагерей. Они не могут ходить»,

«Они говорят: "У нас сейчас забрали все документы, и теперь, так как документов нет на собак, мы вам никого не отдадим. Допрыгались, дожаловались"»,



– говорят волонтёры.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию