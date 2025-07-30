Прокуратура потребовала от камышловского приюта для животных создать для подопечных приемлемые условия

– сообщили в прокуратуре.

«В целях устранения выявленных нарушений межрайонная прокуратура в отношении индивидуального предпринимателя возбудила административные дела по части 1 статьи 8.54 КоАП РФ – "несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными владельцами приютов", части 1 статьи 20.4 КоАП РФ – "нарушение требований пожарной безопасности", по результатам рассмотрения которых он был оштрафован на 10 и 60 тысяч рублей соответственно»,