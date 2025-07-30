Возрастное ограничение 18+
Прокуратура потребовала от камышловского приюта для животных создать для подопечных приемлемые условия
Фото: прокуратура Свердловской области
После прокурорской проверки камышловский приют для животных без владельцев, в котором специалисты Россельхознадзора в прошлом году обнаружили многочисленные нарушения, оштрафовали. Теперь надзорное ведомство требует от организации исправиться.
Напомним, в июле 2024 года представители федеральной службы по ветеринарному надзору посетили приют «Юго-Восток» на улице Ирбитской в Камышлове, где на тот момент содержалось 125 отловленных собак. Тогда специалисты обратили внимание на неприемлемые условия, в которых содержались животные. Так, например, у них не было ни мисок с водой, ни подстилок, а также отсутствовали графики кормления и уборки.
В текущем году приют проверили снова. Как рассказали в телеграм-канале прокуратуры Свердловской области, помимо сотрудников надзорного ведомства, организацию посетили представители регионального департамента ветеринарии и ОНДиПР по Камышловскому и Пышминскому районам областного управления МЧС. На момент проведения проверки в приюте насчитали около 140 собак.
Специалисты обнаружили, что в приюте отсутствуют помещения для изоляции животных (у Россельхознадзора были претензии к тому, что здоровые животные контактируют с потенциально больными). Также претензии касались отсутствия мест для хранения медицинских препаратов, дезинфицирующих средств и кормов. В части помещений вовсе отсутствовало теплоснабжение.
Кроме этого, в приюте не нашли помещений для содержания собак в послеоперационный период. Тех, кому провели операции, оставляли в коридорах.
Среди нарушений также было отсутствие сведений об оказании ветеринарной помощи животным, учётных документов и информации о проведенных вакцинациях, маркировках и операциях.
Не обошлось без замечаний от МЧС. Специалисты не нашли систем пожарной сигнализации и оповещения, огнетушителей, эвакуационного освещения и пожарного поста. Сотрудников мерам пожарной безопасности тоже не обучали.
Фактическое устранение нарушений ведомство обещает проконтролировать.
«В целях устранения выявленных нарушений межрайонная прокуратура в отношении индивидуального предпринимателя возбудила административные дела по части 1 статьи 8.54 КоАП РФ – "несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными владельцами приютов", части 1 статьи 20.4 КоАП РФ – "нарушение требований пожарной безопасности", по результатам рассмотрения которых он был оштрафован на 10 и 60 тысяч рублей соответственно»,
– сообщили в прокуратуре.
Фактическое устранение нарушений ведомство обещает проконтролировать.
