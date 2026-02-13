В Екатеринбурге женщину подозревают в хищении 1,2 миллиона рублей в ТЦ





сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области. «Девушка похитила кошелёк продавца одного из торговых павильонов, в котором было 1 миллион 200 тысяч рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге избрали меру пресечения для Хадижи Самойловой, обвиняемой в серии краж в уральской столице.Следствие считает, что женщина причастна к краже сотового телефона в мае 2025 года, с которого она оформила на потерпевшего кредит на 100 тысяч рублей и забрала эти деньги, а также к краже в июле того же года в ТЦ «Пекин», где она похитила больше миллиона рублей.Было возбуждено два уголовных дела, которые объединили в одно производство. Женщине вменяют пункт «г» части 3 и пункт «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счёта и кража в особо крупном размере). В качестве меры пресечения суд избрал для неё заключение под стражу.Она будет находиться в СИЗО до 15 апреля 2026 года включительно. Постановление ещё может быть обжаловано. Мероприятие для возрастной категории 18+