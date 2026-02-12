Возрастное ограничение 18+
В Артёмовском суд прекратил уголовное преследование школьника за лжеминирование
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Артемовский городской суд постановил прекратить уголовное преследование 16-летнего подростка, из-за которого в экстренные службы поступила ложная информация о минировании школы.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, молодой человек полностью признал вину и раскаялся.
Согласно материалам дела, подросток познакомился с неизвестным в мессенджере, который предложил ему за 500 единиц виртуальной валюты (эквивалент 829 рублей) организовать ложный звонок о минировании. Юноша согласился, и на следующий день перевёл вознаграждение, после чего сообщник позвонил в диспетчерскую службу и заявил о заложенном взрывном устройстве. К школе прибыли экстренные службы, но после обследования никаких взрывных устройств не нашли.
Позже о том, что сделал молодой человек узнали, и против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма из хулиганских побуждений).
Однако без наказания юноша не остался. Суд применил принудительную меру воспитательного воздействия – передачу под надзор матери на 6 месяцев с возложением на неё обязанности контролировать времяпровождение сына.
Также с подростка взыскали 12 236 рублей на оплату труда адвоката и конфисковали телефон, с которого он общался с неустановленным сообщником.
«Учитывая, что подросток впервые привлекается к ответственности за преступление средней тяжести, положительные характеристики с места учебы и жительства, а также мнение его законного представителя, суд принял решение прекратить уголовное преследование»,
– рассказали в пресс-службе.
