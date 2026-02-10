Возрастное ограничение 18+
На Широкой Масленице в парке Маяковского развернётся настоящая русская ярмарка
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В воскресенье, 22 февраля, в Парке Маяковского состоится празднование Широкой Масленицы. В отличие от прежних лет, ярмарка разместится на новом месте.
Весь день с одиннадцати утра до семи вечера на площади справа от главного входа в ЦПКиО будет кипеть народное гулянье. Администрация парка обещает, что если погода позволит, то ярмарка может продлиться и дольше запланированного времени.
На ярмарке гости смогут приобрести глиняные расписные свистульки, печатные пряники с ароматными ягодными начинками, деревянную утварь ручной работы. Особое место на ярмарке займут гастрономические радости: гости смогут попробовать и купить натуральный мёд с пасеки — густой, цветочный, по-настоящему майский. Для уютных домашних чаепитий с блинами мастера привезли авторскую керамику, созданную специально к празднику. На ярмарке будут представлены народные куколки-масленицы и обережные домовята, которые принесут в дом тепло и уют. Маленьких гостей и ценителей рукоделия порадуют вязаные игрушки и другие сокровища, которые умельцы подготовили специально к этому дню.
По традиции на ярмарке в Парке Маяковского будут работать и Городские мастерские для любителей сделать что-то своими руками. Они разместятся слева от Главной сцены. Под руководством опытных наставников можно будет расписать пряник или слепить собственную куклу-масленицу. Также в мастерских предложат создать ароматную свечу из вощины с добавлением весенних трав. Полная программа и расписание занятий уже опубликованы в официальном канале Городских мастерских по ссылке. Мероприятие для возрастной категории 18+
