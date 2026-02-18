Возрастное ограничение 18+
Главврача серовской больницы оштрафовали за долгий ответ на письмо
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Главного врача городской больницы Серова оштрафовали за нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, заявитель направил письменное обращение в ГАУЗ Свердловской области «Серовская городская больница» по вопросу отказа от проведения исследования его близкого родственника, но ответа в установленный срок не получил.
Против врача возбудили дело об административном правонарушении по статье 5.59 КоАП РФ, и суд назначил штраф в размере 5 тысяч рублей.
Постановление пока не вступило в законную силу.
