Директора строительной компании признали виновным в обрушении крыши цеха в Нижнем Тагиле





рассказали в прокуратуре. «В результате двое сотрудников подрядной организации погибли, а еще один получил травмы, оцененные экспертами как повлекшие тяжкий вред здоровью. Кроме того, пенитенциарному учреждению причинен ущерб в размере более 1,5 миллиона рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле вынесли приговор директору строительной компании Александру Шубину по делу о гибели двух работников под обрушившейся кровлей в цехе при исправительной колонии № 5.Тагилстроевский районный суд признал его виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем смерть двух человек и тяжкий вред здоровью (ч. 3 ст. 216 УК РФ).Согласно материалам дела, Шубин по результатам конкурса в мае 2023 года заключил с ФКУ «Исправительная колония № 5» контракт на ремонт крыши в цехе № 2 «Прессовый». К работам он привлёк людей, которые не имели необходимых навыков. При этом директор даже не знал, в каком состоянии находится конструкция цеха, что привело к систематическому нарушению технологии и правил безопасности со стороны его работников. Впоследствии произошла трагедия: 20 июля 2023 года решётчатый блок покрытия кровли потерял несущую способность, и крыша обрушилась на троих работников с высоты не менее 12 метров.Сам Александр Шубин свою вину не признал.Суд приговорил его к 3,5 годам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты и с лишением права занимать руководящие посты в сфере строительных и ремонтных работ на 2 года.Отмечается, что факт трудовых отношений с погибшими и пострадавшим работниками был установлен судом по иску прокурора, который взыскал моральную компенсацию в пользу родственников погибших и пострадавшего. Мероприятие для возрастной категории 18+