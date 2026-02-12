Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге пропал 14-летний мальчик в синей куртке
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 18 февраля ищут 14-летнего Матвея Портнова. Ориентировку на подростка опубликовал поисковый отряд «Прорыв».
Мальчик ростом 165 сантиметров, худощавого телосложения, с серо-голубыми глазами и светло-русыми волосами. Был одет в синюю болоньевую куртку, чёрные штаны и чёрные ботинки.
Розыском подростка занимается отделение полиции № 6. Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону 8 (343) 356-42-06 или 112.
Иллюстрация: поисковый отряд «Прорыв»
