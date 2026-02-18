Возрастное ограничение 18+
УГМК-университет выиграл премию за «Инженерную школу» школьникам
Фото предоставлено университетом
Программа «Инженерная школа» Технического университета УГМК стала победителем в номинации «Образовательный продукт будущего» на церемонии Национальной премии негосударственного образования в Москве на площадке кластера «Ломоносов» МГУ.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе университета, «Инженерная школа» включает бесплатные онлайн-курсы для школьников по математике, физике, химии и информатике с очными профориентационными мероприятиями. Проект направлен на подготовку детей к поступлению в технические вузы.
В университете также сообщили, что 28 февраля пройдёт День открытых дверей: можно будет пообщаться с преподавателями, осмотреть лаборатории и поучаствовать в мастер-классах. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте вуза.
Для справки: Технический университет УГМК из Верхней Пышмы – первый частный инженерный вуз горно-металлургического профиля в России. Он три года подряд занимает первое место в Свердловской области по рейтингу RAEX, а трудоустройство выпускников по профилю составляет 98,6%.
Вуз готовит инженеров, аналитиков, специалистов по автоматизации и управленцев в мультимедийных аудиториях и лабораториях. Студентам, показывающим успехи в учёбе и научной деятельности, полагается стипендия до 30 тысяч рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе университета, «Инженерная школа» включает бесплатные онлайн-курсы для школьников по математике, физике, химии и информатике с очными профориентационными мероприятиями. Проект направлен на подготовку детей к поступлению в технические вузы.
«Победа принадлежит сотням сотрудников промышленных предприятий и учителей школ, для которых работа с детьми и их профориентация – жизненно необходимая деятельность ради развития кадровой безопасности регионов»,
– отметил директор университета Вячеслав Лапин.
В университете также сообщили, что 28 февраля пройдёт День открытых дверей: можно будет пообщаться с преподавателями, осмотреть лаборатории и поучаствовать в мастер-классах. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте вуза.
Для справки: Технический университет УГМК из Верхней Пышмы – первый частный инженерный вуз горно-металлургического профиля в России. Он три года подряд занимает первое место в Свердловской области по рейтингу RAEX, а трудоустройство выпускников по профилю составляет 98,6%.
Вуз готовит инженеров, аналитиков, специалистов по автоматизации и управленцев в мультимедийных аудиториях и лабораториях. Студентам, показывающим успехи в учёбе и научной деятельности, полагается стипендия до 30 тысяч рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге студент спас провалившегося под лёд мужчину
16 февраля 2026
16 февраля 2026
В Екатеринбурге на три часа ограничат движение на Пехотницев
11 февраля 2026
11 февраля 2026