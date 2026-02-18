УГМК-университет выиграл премию за «Инженерную школу» школьникам





– отметил директор университета Вячеслав Лапин. «Победа принадлежит сотням сотрудников промышленных предприятий и учителей школ, для которых работа с детьми и их профориентация – жизненно необходимая деятельность ради развития кадровой безопасности регионов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Программа «Инженерная школа» Технического университета УГМК стала победителем в номинации «Образовательный продукт будущего» на церемонии Национальной премии негосударственного образования в Москве на площадке кластера «Ломоносов» МГУ.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе университета, «Инженерная школа» включает бесплатные онлайн-курсы для школьников по математике, физике, химии и информатике с очными профориентационными мероприятиями. Проект направлен на подготовку детей к поступлению в технические вузы.В университете также сообщили, что 28 февраля пройдёт День открытых дверей: можно будет пообщаться с преподавателями, осмотреть лаборатории и поучаствовать в мастер-классах. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте вуза.Мероприятие для возрастной категории 18+