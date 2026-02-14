Таможенники Кольцово задержали пассажира с семью килограммами насвая

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сотрудники таможенного поста Аэропорт Кольцово пресекли очередную попытку незаконного ввоза крупной партии некурительной табачной смеси. Им удалось остановить человека с большой партией насвая.Иностранный гражданин, прибывший в Екатеринбург рейсом из узбекского города Наманган, привлёк внимание инспекторов своим объёмным багажом. При проведении таможенного контроля в чемодане пассажира было обнаружено значительное количество насвая. Общий вес изъятой курительной смеси составил семь килограммов и двести граммов.На вопрос таможенников о цели провоза мужчина пояснил, что везёт насвай исключительно для личного употребления. Он также добавил, что не знал о нормах перемещения табачных изделий через таможенную границу. Однако незнание законодательства не освобождает от ответственности за его нарушение.В отношении иностранного гражданина были возбуждены дела об административных правонарушениях сразу по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях России. Первое дело касается несоблюдения установленных ограничений при ввозе товаров на таможенную территорию. Второе связано с недекларированием товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. Теперь пассажиру грозит административный штраф, а насвай будет конфискован.Ситуацию прокомментировал начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово Сергей Боровик, который отметил особенности нынешнего задержания. По его словам, это первая в текущем году попытка провоза крупной партии данного вида табачной продукции.Руководитель таможенного поста также привел любопытную статистику для сравнения с прошлыми периодами. Годом ранее самым большим объемом задержанного насвая было десять с лишним килограммов курительной смеси. В целом за весь прошлый год на таможенном посту в Кольцово задержали двадцать партий насвая. Совокупный вес всех изъятых в прошлом году партий составил почти пятьдесят один килограмм. Мероприятие для возрастной категории 18+