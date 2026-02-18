Подросток на мопеде врезался в Chevrolet в Камышлове





– сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области. «В результате инцидента подросток получил травму ноги, с которой был госпитализирован в Детскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В среду, 18 февраля, примерно в 17.50 возле дома на Барабинской, 14, в Камышлове 16-летний подросток на мопеде «Орион» въехал в Chevrolet Captiva.По предварительным данным, он не выдержал дистанцию до иномарки, которая ехала впереди.В каком состоянии был подросток в момент ДТП, установят в больнице.Известно, что мопед принадлежит отцу юного водителя. По словам родителя, он запрещал сыну кататься на нём, но тот его не слушал. Однако на мужчину всё равно составили протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу права управления лицу, заведомо не имеющему такого права, а на его сына – по статье 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством при отсутствии на то прав.Кроме того, информацию передали в подразделение по делам несовершеннолетних, где поднимут вопрос о привлечении родителей к ответственности и постановке подростка на учёт. Мероприятие для возрастной категории 18+