Подросток на мопеде врезался в Chevrolet в Камышлове
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В среду, 18 февраля, примерно в 17.50 возле дома на Барабинской, 14, в Камышлове 16-летний подросток на мопеде «Орион» въехал в Chevrolet Captiva.
Кроме того, информацию передали в подразделение по делам несовершеннолетних, где поднимут вопрос о привлечении родителей к ответственности и постановке подростка на учёт.
По предварительным данным, он не выдержал дистанцию до иномарки, которая ехала впереди.
«В результате инцидента подросток получил травму ноги, с которой был госпитализирован в Детскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга»,
– сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области.
В каком состоянии был подросток в момент ДТП, установят в больнице.
Известно, что мопед принадлежит отцу юного водителя. По словам родителя, он запрещал сыну кататься на нём, но тот его не слушал. Однако на мужчину всё равно составили протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу права управления лицу, заведомо не имеющему такого права, а на его сына – по статье 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством при отсутствии на то прав.
Кроме того, информацию передали в подразделение по делам несовершеннолетних, где поднимут вопрос о привлечении родителей к ответственности и постановке подростка на учёт.
