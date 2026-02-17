СМИ сообщают об уничтожении 26 тонн молока в Свердловской области

– сказали в ведомстве.

«Сейчас сотрудники ветеринарной службы проводят осмотры, берут пробы на анализ у крупнорогатого скота по всей территории региона. Лишь один из производителей молока предпочел вылить сырье из молоковоза прежде, чем обратиться к нам за помощью в его реализации»,