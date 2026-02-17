Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают об уничтожении 26 тонн молока в Свердловской области
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
РИА «Новый день» сообщает, что один из производителей молока Свердловской области уничтожил 26 тонн молока.
Издание опубликовало видео, на котором из цистерн в землю сливают молоко, сопроводив его комментариями на тему того, что производители молочных продуктов закупают его не у местных фермеров, а у поставщиков из-за рубежа в виде сухого порошка, который стоит дешевле. Напомним, что несколько хозяйств оказались под угрозой закрытия из-за снижения спроса и низких закупочных цен на сырое молоко.
Но, по данным «Уралинформбюро», тысячи литров молока уничтожили по другим причинам. В региональном министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка ресурсу сообщили, что аграрий вылил молоко после введения карантина из-за случая пастереллёза в одном из муниципалитетов.
В министерстве также заверили, что все предприятия региона по переработке молока работают в штатном режиме, а их продукция экспортируется из региона без ограничений.
Ранее информационное агентство «ЕАН» сообщало о случае пастереллёза. В МинАПК области тогда сообщили, что изолировали очаг возбудителя. Где конкретно выявили инфекцию, не уточняется.
