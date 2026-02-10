Возрастное ограничение 18+
Врачи ТЦМК вместе с коллегами из Ревды спасли женщину с тяжёлой ЧМТ
Фото: Минздрав Свердловской области
Нейрохирурги свердловского Территориального центра медицины катастроф вместе с коллегами из Ревдинской городской больницы спасли женщину после падения с лестницы с высоты второго этажа.
Как рассказали на официальном портале регионального Минздрава «Здоровье уральцев», у пациентки была тяжёлая черепно-мозговая травма, но она не стала обращаться в больницу. Помощь вызвали родственники на следующий день после инцидента, когда женщина потеряла сознание.
Ревдинские врачи сделали компьютерную томографию и увидели большую гематому, угрожавшую жизни. Самостоятельно оперировать они не рискнули, решив обратиться к нейрохирургам ТЦМК. Специалисты незамедлительно выехали в Ревду и уже через час после вызова приступили к операции. Состояние женщины в этот момент было уже крайне тяжёлым.
Женщине экстренно провели трепанацию черепа, удалили гематому и остановили кровотечение, что позволило мозгу расправиться, а кровотоку и циркуляции спинномозговой жидкости – восстановиться. Спустя три дня после операции пациентка пришла в сознание. Уже сейчас она продолжает восстанавливаться дома.
«Она находилась в глубокой коме. Появились признаки выпячивания головного мозга, гематома нарушила кровоток, что могло привести к необратимым изменениям»,
– рассказали в Минздраве.
Женщине экстренно провели трепанацию черепа, удалили гематому и остановили кровотечение, что позволило мозгу расправиться, а кровотоку и циркуляции спинномозговой жидкости – восстановиться. Спустя три дня после операции пациентка пришла в сознание. Уже сейчас она продолжает восстанавливаться дома.
10 февраля 2026
10 февраля 2026