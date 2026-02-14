Возрастное ограничение 18+
Пожар в частном доме на улице Горняков в Асбесте унёс жизнь женщины
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В МЧС сообщили о гибели женщины при пожаре на улице Горняков в Асбесте, где горел частный жилой дом. Также пострадал мужчина – его госпитализировали.
Как рассказали в главном управлении МЧС по Свердловской области, огнеборцы обнаружили женщину без признаков жизни, когда тушили пожар. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров – сгорели дом и постройки во дворе.
Причина пожара ещё не известна.
Отмечается, что в доме не было пожарного извещателя.
Всего за прошедшие сутки свердловские огнеборцы ликвидировали девять пожаров, из них шесть – в жилом секторе.
«Возгорание ликвидировано за 129 минут 13 специалистами и 4 единицами техники»,
– сообщили спасатели.
Всего за прошедшие сутки свердловские огнеборцы ликвидировали девять пожаров, из них шесть – в жилом секторе.
