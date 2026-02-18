Нетрезвого водителя остановили сотрудники ДПС на пути в ночной клуб в Сухом Логу





рассказали в УГИБДД по Свердловской области. «Освидетельствование на месте показало наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе – 0,841 мг/л, что превышает допустимый порог»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В ночь на 18 февраля в Сухом Логу сотрудники ДПС остановили 24-летнего водителя, который, как показало освидетельствование, был сильно пьян.Молодой человек признался, что употреблял спиртное, после чего решил поехать в ночной клуб.На водителя составили несколько протоколов: за управление в состоянии опьянения, тонировку стёкол, отсутствие страховки и неуплату штрафа. Автомобиль задержали и поместили на спецстоянку. Мероприятие для возрастной категории 18+