Нетрезвого водителя остановили сотрудники ДПС на пути в ночной клуб в Сухом Логу
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ночь на 18 февраля в Сухом Логу сотрудники ДПС остановили 24-летнего водителя, который, как показало освидетельствование, был сильно пьян.
Молодой человек признался, что употреблял спиртное, после чего решил поехать в ночной клуб.
На водителя составили несколько протоколов: за управление в состоянии опьянения, тонировку стёкол, отсутствие страховки и неуплату штрафа. Автомобиль задержали и поместили на спецстоянку. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Освидетельствование на месте показало наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе – 0,841 мг/л, что превышает допустимый порог»,
– рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
