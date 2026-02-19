Почти на 70% выросло число резюме от ищущих работу в возрасте 55-64 лет





Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Количество резюме от ищущих работу в возрасте 55-64 лет за год выросло на 69%, а откликов на их анкеты стало на 35% больше, заметили аналитики «Авито Работы».По данным площадки, резюме с готовностью к полному графику от соискателей этой возрастной категории выросло на 96%, к смешанному формату – на 65%, к частичной занятости – на 63%. Также представители этой группы на 21% чаще стали указывать навыки работы с ИИ, а их зарплатные ожидания в среднем составляют 72 тысячи рублей в месяц.По словам руководителя операций и развития бизнеса «Авито Работы» Кирилла Пшеничных, в 2025 году соискатели 55-64 лет стали одной из самых динамичных групп на платформе, а работодатели стали чаще рассматривать их резюме.По мнению управляющего директора креативного агентства «СберМаркетинга» Елизаветы Тринич-Афанасьевой, доля «серебряного возраста» будет только расти.Мероприятие для возрастной категории 18+