Почти на 70% выросло число резюме от ищущих работу в возрасте 55-64 лет
Количество резюме от ищущих работу в возрасте 55-64 лет за год выросло на 69%, а откликов на их анкеты стало на 35% больше, заметили аналитики «Авито Работы».
По данным площадки, резюме с готовностью к полному графику от соискателей этой возрастной категории выросло на 96%, к смешанному формату – на 65%, к частичной занятости – на 63%. Также представители этой группы на 21% чаще стали указывать навыки работы с ИИ, а их зарплатные ожидания в среднем составляют 72 тысячи рублей в месяц.
По словам руководителя операций и развития бизнеса «Авито Работы» Кирилла Пшеничных, в 2025 году соискатели 55-64 лет стали одной из самых динамичных групп на платформе, а работодатели стали чаще рассматривать их резюме.
По мнению управляющего директора креативного агентства «СберМаркетинга» Елизаветы Тринич-Афанасьевой, доля «серебряного возраста» будет только расти.
«Работодатели расширяют социальные границы найма, потому что опыт, высокая ответственность и готовность к гибким форматам занятости помогают быстрее закрывать вакансии»,
– отметил Кирилла Пшеничных.
По мнению управляющего директора креативного агентства «СберМаркетинга» Елизаветы Тринич-Афанасьевой, доля «серебряного возраста» будет только расти.
«Уже к 2030 году люди 50+ составят 49% населения. Современные 55 – это бывшие 40. Они более продвинуты, чем принято думать. Это стабильные клиенты с ресурсами и открытостью к новому, которые не ведутся на хайп, но требуют уважения, стабильности и оптимизма от брендов. Игнорировать их – значит упускать огромный рыночный потенциал»,
– отметила Елизавета Тринич-Афанасьева.
