Экс-сотрудницу Ростехнадзора приговорили к лишению свободы за взятку в Екатеринбурге

10.43 Пятница, 20 февраля 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор бывшей сотруднице Ростехнадзора. Её признали виновной в получении взятки за аттестацию по вопросам промышленной безопасности без экзамена.

Согласно материалам дела, в 2024 году она получала деньги от представителей коммерческих организаций из сферы электроэнергетики.

«Вознаграждения предназначались за прохождение аттестации и получения соответствующего свидетельства без фактической проверки знаний работников и проведения экзамена работникам организаций, занимающихся эксплуатацией опасных производственных объектов»,

пояснили в прокуратуре Свердловской области.


Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал её виновной по части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и части 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Ей назначили 5 лет исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе на 3 года. Также она должна заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Отмечается, что отбывание наказания отсрочили, поскольку у неё есть маленькая дочь. Приговор пока не вступил в законную силу.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
