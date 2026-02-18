Экс-сотрудницу Ростехнадзора приговорили к лишению свободы за взятку в Екатеринбурге





пояснили в прокуратуре Свердловской области. «Вознаграждения предназначались за прохождение аттестации и получения соответствующего свидетельства без фактической проверки знаний работников и проведения экзамена работникам организаций, занимающихся эксплуатацией опасных производственных объектов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшей сотруднице Ростехнадзора. Её признали виновной в получении взятки за аттестацию по вопросам промышленной безопасности без экзамена.Согласно материалам дела, в 2024 году она получала деньги от представителей коммерческих организаций из сферы электроэнергетики.Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал её виновной по части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и части 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Ей назначили 5 лет исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе на 3 года. Также она должна заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.Отмечается, что отбывание наказания отсрочили, поскольку у неё есть маленькая дочь. Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+