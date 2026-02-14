Возрастное ограничение 18+
Транспортная прокуратура начала проверку из-за задержки рейса «Екатеринбург – Сочи»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Транспортная прокуратура проводит проверку в связи с задержкой борта авиакомпании «Россия», который должен был сегодня утром вылететь из Екатеринбурга в Сочи.
Борт должен был покинуть Кольцово в 06.05, но вылет перенесли на 15.35. Сообщается, что пассажиров, прибывших в аэропорт, обеспечили напитками и горячим питанием, 18 человек разместили в гостинице.
При нарушении прав пассажиров просят сообщать об этом дежурному прокурору Уральской транспортной прокуратуры по телефону: 8 (922) 120-60-50.
Известно также, что был задержан рейс авиакомпании «Победа» из Челябинска в Сочи. Вылет перенесли с 05.35 на 14.25.
«Уральская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав ожидающих вылета пассажиров»,
– сказали в ведомстве.
