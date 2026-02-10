В саду Казанцева отметит день рождения создателя

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В эту субботу, 21 февраля, сад-музей Казанцева в Екатеринбурге приглашает гостей на необычный праздник. Мероприятие посвящено основателю сада и приурочено к его дню рождения.Организаторы праздника подготовили для гостей особую программу, которая начнётся в два часа дня. Посетители смогут пройтись по экспозиции музея и узнать историю его создания. Гостям расскажут о пути, пройденном Дмитрием Казанцевым от мечты до создания плодоносящего сада — первого на Среднем Урале. В программе также запланировано чтение отрывков из книги «Яблочный пир», посвященной этому удивительному месту. Атмосферу праздника будет создавать живая музыка в исполнении группы «Янтра».Несмотря на зимний сезон, у посетителей будет уникальная возможность прогуляться по саду. Его тропинки после обильных снегопадов выглядят особенно живописно.Вход на мероприятие осуществляется по билету в музей. Для льготных категорий граждан, для школьников и студентов предусмотрены скидки. Мероприятие для возрастной категории 18+