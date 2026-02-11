Возрастное ограничение 18+
Экс-директору регоператора «Экосервис» Распоповой вынесли приговор
Фото: Первоуральский городской суд
В Первоуральске вынесли приговор бывшему директору ТБО «Экосервис» Анне Распоповой. Суд признал её виновной в «мусорном коллапсе» в «Западной зоне» Свердловской области.
Напомним, в мае 2018 года компанию назначили региональным оператором Западного административно-производственного объединения. Она отвечала за сбор, транспортировку, обработку и утилизацию ТКО в нескольких муниципалитетах, но в 2024 году перестала справляться из-за долгов перед подрядчиками.
Следствие установило, что с сентября 2023 года по август 2024 года Распопова перевела на счета сторонних организаций более 106 миллионов рублей: 80,3 миллиона – ООО ПКФ «Азимут», 26 миллионов — ООО «ЭКО-Регул» (учредитель – сама Распопова). Однако она свою вину не признала.
Однако суду было достаточно предоставленных доказательств, чтобы вынести вердикт о виновности подсудимой.
Суд признал Анну Распопову виновной в «злоупотреблении полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ), и назначил 3 года принудительных работ с удержанием 10% от зарплаты. Также её лишили права занимать руководящие должности в сфере обращения с отходами на 2 года. Приговор вступит в силу через 15 суток, если не будет обжалован.
«Она пояснила, что препятствия в работе предприятия были умышленно иницированы иными лицами, а никакой выгоды ни она, ни ООО не получили. По ее словам, с компаниями имелись реальные финансово-хозяйственные взаимоотношения»,
– рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Суд признал Анну Распопову виновной в «злоупотреблении полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ), и назначил 3 года принудительных работ с удержанием 10% от зарплаты. Также её лишили права занимать руководящие должности в сфере обращения с отходами на 2 года. Приговор вступит в силу через 15 суток, если не будет обжалован. Мероприятие для возрастной категории 18+
