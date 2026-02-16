Возрастное ограничение 18+

Конфликт властей Екатеринбурга с киоскерами усугубляется: предприниматели рассказали об отсутствии диалога

11.51 Пятница, 20 февраля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
После некоторой активизации взаимодействия властей Екатеринбурга с малым бизнесом в конце 2025 года диалог между властями и предпринимателями в сфере НТО остановился. По сути киоскёрам отказали в диалоге, поделился собеседник
, знакомый с ситуацией. Сразу после переназначения Алексея Орлова на новый срок тот отменил мораторий на вынос НТО – делится собеседник.

Созданная по поручению губернатора Свердловской области Дениса Паслера рабочая группа по НТО (возглавляет её мэр Алексей Орлов) сначала перестала собираться — на 30 января было назначено заседание, утверждена повестка, но накануне заседания вице-мэр Дмитрий Ноженко внезапно ушёл в отпуск, и встречу отменили. Таким образом, группа не собиралась с конца 2025 года. Но решения разрабатываются — по-видимому, в кабинетах администрации города, без привлечения предпринимателей. Поскольку власти города стали озвучивать решения, никак не обсуждавшиеся с представителями отрасли нестационарной торговли в рамках группы.

В Схеме нет — в статистике есть?


Как рассказал источник Вечерних ведомостей, администрация Екатеринбурга решила вписаться в установленный федеральным Минпромторгом норматив обеспеченности горожан объектами нестационарной торговли (не менее 1 тысячи киосков) весьма необычным образом — отчитаться путём включения в него уже стоящих на частных землях киосков. Так, по заявлениям профильного заместителя Алексея Орлова, Дмитрия Ноженко, большая часть схемы размещения НТО будет наполняться за счёт таких киосков — размещённых на землях жилых домов и торговых центров (743 объекта). «Вместо исполнения поручения губернатора по переводу этих объектов с частных земель на публичные, чтобы наполнить городской бюджет, мэрия просто формально отчиталась о включении этих объектов, нерегулируемых властями, в схему», — отмечают инсайдеры.

Таким образом, вместо около 2,4 тысяч объектов (к моменту назначения Ноженко замглавы города) на публичных землях в Екатеринбурге хотят оставить около 450 киосков.

Однако даже озвученные 450 мест на публичных землях тоже остаются только в планах: согласно прозвучавшим вчера заявлениям чиновников, власти готовы пока добавить лишь 25 новых локаций на весь Екатеринбург, остальные же, по словам Ноженко, «проходят согласование».

Напомним, ранее, ещё в начале так называемой «реформы НТО» опрошенные
предприниматели предсказывали «миграцию» части киосков во дворы и на прочие земли третьих лиц, а также негативные последствия этого перемещения для бизнеса и для городской казны, и даже контроля со стороны властей в целом. В ноябре 2025 года губернатор Денис Паслер поручил главе Екатеринбурга Алексею Орлову проработать вопрос возвращения киосков с частных земель — дворовых пространств и прилегающих территорий торговых центров — на публичные земли. Вернуться на муниципальные земли хотят и сами бизнесмены.

«Находясь на землях многоквартирного дома или торгового центра, киоск официально освобождён от платы за размещение в бюджет города, а по факту зачастую не платит и собственникам дома, чем пользуются недобросовестные киоскёры»,

— отметил юрист «Ассоциации предприятий малоформатной торговли» Константин Акатьев.


Валерий Евграфов © Вечерние ведомости
Рейдерским захватом пытаются выставить в Невьянске попытки предпринимателя защитить свои имущественные права

Рассказываем, как в борьбе за помещения у уральца сначала забрали свободу, а теперь пытаются отобрать и бизнес
