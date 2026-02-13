В «Атомстройкомплексе» прокомментировали иск Генпрокуратуры о национализации





— заявили в пресс-службе. «Иск подан в отношении земельных участков в Среднеуральске, которые находятся в земельном банке холдинга и не планировались к использованию в ближайшее время. Судебное разбирательство не влияет на текущие проекты холдинга и исполнение обязательств перед клиентами, партнёрами и госзаказчиком. Все подразделения работают в обычном режиме, строительство жилых домов и объектов социальной инфраструктуры идёт в соответствии с утвержденными графиками»,

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В «Атомстройкомплексе» всё-таки прокомментировали иск Генпрокуратуры (изначально пресс-служба комментировать судебное дело об обращении имущества в доход государства отказывалось). В пресс-службе строительного холдинга сказали, что разбирательство коснётся только земельных участков в Среднеуральске и не повлияет на девелоперские проекты «Атомстройкомплекса».Мероприятие для возрастной категории 18+