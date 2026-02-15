Возрастное ограничение 18+

О метели и сильном ветре предупреждают синоптики в Свердловской области

17.35 Пятница, 20 февраля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области ожидается непогода. Синоптики прогнозируют на завтра метели и ветер с порывами до 15 метров в секунду.

В субботу, 21 февраля, в регионе облачно с прояснениями, ночью -20...-15°C, на юго-западе до -10°C, на крайнем севере до -25°C, небольшой снег; днём -15...-10°C, на юго-западе до -7°C, снегопады, метель. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.

В Екатеринбурге снег, ночью -15...-13°C, днём -12...-10°C. Ветер 4-9 м/сек.

В воскресенье, 22 февраля, в Свердловской области умеренный снег, ночью -21...-16°C, днём -16...-11°C. Ветер 4-9 м/сек.

В столице Урала небольшой снег, ночью -18...-16°C, днём -13...-11°C. Ветер 4-9 м/сек.

Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
