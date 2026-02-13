Возрастное ограничение 18+

Детскую больницу Новолялинского округа отремонтировали после вмешательства прокуратуры

20.09 Четверг, 19 февраля 2026
Фото: прокуратура Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Прокуратура Новолялинского района провела проверку исполнения требований законодательства о здравоохранении в местной районной больнице. Надзорное ведомство оценивало состояние помещений государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Новолялинская районная больница».

В ходе контрольных мероприятий были выявлены серьёзные нарушения в содержании здания детской больницы. Установлено, что на протяжении длительного времени кровля перехода находилась в ненадлежащем состоянии. Из-за протечек влага беспрепятственно проникала внутрь помещений, нанося значительный ущерб отделке. Постоянная сырость привела к разрушению внутренней отделки стен и потолка в переходе. Кроме того, проверяющие зафиксировали поражение поверхностей грибком, что создавало угрозу для здоровья маленьких пациентов и персонала.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать больницу устранить все выявленные нарушения. Представители прокуратуры настаивали на проведении полноценного ремонта кровли и внутренних помещений перехода. Верхотурский районный суд, рассмотрев материалы дела, полностью удовлетворил исковые требования прокурора.

Решение суда вступило в законную силу и было принято к неукоснительному исполнению администрацией лечебного учреждения. В результате проведённых работ был выполнен капитальный ремонт кровли перехода, соединяющего корпуса детской больницы. Также подрядчики провели полноценный ремонт внутренних помещений перехода, пострадавших от длительного воздействия влаги.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Директор МУП ЖКХ под Верхней Пышмой заплатит штраф за снег на дорогах
13 февраля 2026
Золотодобытчики на Урале заплатили штраф за перебор сверх норматива
13 февраля 2026
Кошелёк экс-инспектора МЧС изрядно облегчат по итогам судебного процесса
12 февраля 2026
РЖД выплатит 250 тысяч рублей пассажирке за падение на платформе в Екатеринбурге
10 февраля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Рейдерским захватом пытаются выставить в Невьянске попытки предпринимателя защитить свои имущественные права

Рассказываем, как в борьбе за помещения у уральца сначала забрали свободу, а теперь пытаются отобрать и бизнес
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:36 Жители Екатеринбурга совершают в онлайне в среднем около семи покупок в месяц
20:09 Детскую больницу Новолялинского округа отремонтировали после вмешательства прокуратуры
19:25 Собачку из Сысерти могут выбросить на улицу
18:46 На Широкой Масленице в парке Маяковского развернётся настоящая русская ярмарка
18:19 В саду Казанцева отметят день рождения создателя
17:48 Врачи ТЦМК вместе с коллегами из Ревды спасли женщину с тяжёлой ЧМТ
17:18 Экс-директору регоператора «Экосервис» Распоповой вынесли приговор
16:33 В Екатеринбурге начали судить новоуральца, обвиняемого в убийстве сына
15:57 В Екатеринбурге за рулём Hyundai Solaris скончался 77-летний мужчина
15:39 Екатеринбургское предприятие выплатило зарплаты на 1,5 миллиона рублей после прокурорского нагоняя
15:23 Дело о гибели подростка во время занятий в бассейне Полевского вернули прокурору
14:25 В Лесном осудили четырёх молодых людей за обман на портале для поиска попутчиков
13:09 В Екатеринбурге до 10 мая будут закрывать движение по мосту на Комсомольской
12:05 В Каменске-Уральском возбудили уголовное дело после жалоб родителей на поставщика школьного питания
11:09 Первый в 2026 году лесной пожар потушили в Свердловской области
10:58 В Екатеринбурге на месяц закрыли пищеблок музыкальной школы-колледжа
10:41 В Екатеринбурге подростки выстрелили в мужчину из сигнальной ракетницы
10:18 В Верхней Салде таксист и его пожилая пассажирка получили штрафы за обоюдные оскорбления
10:04 «Урок цифры» от Авито знакомит школьников с миром больших данных
09:33 Подросток на мопеде врезался в Chevrolet в Камышлове
09:23 Доля женских резюме в Свердловской области в IT-сфере достигла 40%
21:29 В Екатеринбургском зоопарке выбирают Зоо-Мистера 2026 года
20:52 Жители Екатеринбурга назвали самые привлекательные качества в потенциальном партнёре
20:12 Забившие оппонента табуретом преступники признаны виновными в Серовском суде
19:40 Эхо «Кинопробы» донесётся до Дома Кино в Екатеринбурге
18:40 Областной суд поставил точку в деле полицейского-взяточника из Невьянска
Все новости Свердловской области
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
Все новости России и мира
20:36 Жители Екатеринбурга совершают в онлайне в среднем около семи покупок в месяц
20:09 Детскую больницу Новолялинского округа отремонтировали после вмешательства прокуратуры
19:25 Собачку из Сысерти могут выбросить на улицу
18:46 На Широкой Масленице в парке Маяковского развернётся настоящая русская ярмарка
18:19 В саду Казанцева отметят день рождения создателя
17:48 Врачи ТЦМК вместе с коллегами из Ревды спасли женщину с тяжёлой ЧМТ
17:18 Экс-директору регоператора «Экосервис» Распоповой вынесли приговор
16:33 В Екатеринбурге начали судить новоуральца, обвиняемого в убийстве сына
15:57 В Екатеринбурге за рулём Hyundai Solaris скончался 77-летний мужчина
15:39 Екатеринбургское предприятие выплатило зарплаты на 1,5 миллиона рублей после прокурорского нагоняя
15:23 Дело о гибели подростка во время занятий в бассейне Полевского вернули прокурору
14:25 В Лесном осудили четырёх молодых людей за обман на портале для поиска попутчиков
13:09 В Екатеринбурге до 10 мая будут закрывать движение по мосту на Комсомольской
12:05 В Каменске-Уральском возбудили уголовное дело после жалоб родителей на поставщика школьного питания
11:09 Первый в 2026 году лесной пожар потушили в Свердловской области
10:58 В Екатеринбурге на месяц закрыли пищеблок музыкальной школы-колледжа
10:41 В Екатеринбурге подростки выстрелили в мужчину из сигнальной ракетницы
10:18 В Верхней Салде таксист и его пожилая пассажирка получили штрафы за обоюдные оскорбления
10:04 «Урок цифры» от Авито знакомит школьников с миром больших данных
09:33 Подросток на мопеде врезался в Chevrolet в Камышлове
09:23 Доля женских резюме в Свердловской области в IT-сфере достигла 40%
21:29 В Екатеринбургском зоопарке выбирают Зоо-Мистера 2026 года
20:52 Жители Екатеринбурга назвали самые привлекательные качества в потенциальном партнёре
20:12 Забившие оппонента табуретом преступники признаны виновными в Серовском суде
19:40 Эхо «Кинопробы» донесётся до Дома Кино в Екатеринбурге
18:40 Областной суд поставил точку в деле полицейского-взяточника из Невьянска
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK