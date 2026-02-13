Детскую больницу Новолялинского округа отремонтировали после вмешательства прокуратуры

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Прокуратура Новолялинского района провела проверку исполнения требований законодательства о здравоохранении в местной районной больнице. Надзорное ведомство оценивало состояние помещений государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Новолялинская районная больница».В ходе контрольных мероприятий были выявлены серьёзные нарушения в содержании здания детской больницы. Установлено, что на протяжении длительного времени кровля перехода находилась в ненадлежащем состоянии. Из-за протечек влага беспрепятственно проникала внутрь помещений, нанося значительный ущерб отделке. Постоянная сырость привела к разрушению внутренней отделки стен и потолка в переходе. Кроме того, проверяющие зафиксировали поражение поверхностей грибком, что создавало угрозу для здоровья маленьких пациентов и персонала.В связи с выявленными нарушениями прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать больницу устранить все выявленные нарушения. Представители прокуратуры настаивали на проведении полноценного ремонта кровли и внутренних помещений перехода. Верхотурский районный суд, рассмотрев материалы дела, полностью удовлетворил исковые требования прокурора.Решение суда вступило в законную силу и было принято к неукоснительному исполнению администрацией лечебного учреждения. В результате проведённых работ был выполнен капитальный ремонт кровли перехода, соединяющего корпуса детской больницы. Также подрядчики провели полноценный ремонт внутренних помещений перехода, пострадавших от длительного воздействия влаги. Мероприятие для возрастной категории 18+