Возрастное ограничение 18+
У екатеринбурженки отказали почки из-за бесконтрольного приёма обезболивающих
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге у 48-летней женщины перестали работать почки из-за бесконтрольного приёма обезболивающих. Спасти её жизнь удалось специалистам ЦГКБ № 24.
Как рассказали в министерстве здравоохранения Свердловской области, после пластической операции женщину стали беспокоить постоянные боли, и она начала постоянно принимать нестероидные противовоспалительные препараты, что привело к нарушению функции почек. У неё практически прекратилось мочеиспускание, а артериальное давление упало до критических значений.
Команда анестезиологов-реаниматологов ЦГКБ № 24, куда госпитализировали женщину, провела интенсивную терапию, и на шестые сутки им удалось стабилизировать состояние пациентки, а через шестнадцать дней функция почек полностью восстановилась.
Врачи призывают согласовывать с лечащим врачом приём любых безрецептурных лекарств. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в министерстве здравоохранения Свердловской области, после пластической операции женщину стали беспокоить постоянные боли, и она начала постоянно принимать нестероидные противовоспалительные препараты, что привело к нарушению функции почек. У неё практически прекратилось мочеиспускание, а артериальное давление упало до критических значений.
Команда анестезиологов-реаниматологов ЦГКБ № 24, куда госпитализировали женщину, провела интенсивную терапию, и на шестые сутки им удалось стабилизировать состояние пациентки, а через шестнадцать дней функция почек полностью восстановилась.
Врачи призывают согласовывать с лечащим врачом приём любых безрецептурных лекарств. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
За неделю в Свердловской области появились на свет 625 малышей
16 февраля 2026
16 февраля 2026